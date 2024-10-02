02 октября 2024

Челябинца обожгло взрывом самогонного аппарата

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Усть-Катав, самогон, самогонный аппарат, дистиллятор бытовой
Аппарат мог взорваться из-за неправильной эксплуатации Фото:

В Челябинске местный житель пострадал в результате взрыва самогонного аппарата. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с ожогами он был госпитализирован.

«Помощь огнеборцев не понадобилась, обошлось без возгорания. А вот мужчина получил ожоги тепловой волной и был госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Инцидент произошел в СНТ «Слава». Причиной взрыва аппарата могло стать несоблюдения правил эксплуатации.

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В Челябинске местный житель пострадал в результате взрыва самогонного аппарата. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с ожогами он был госпитализирован. «Помощь огнеборцев не понадобилась, обошлось без возгорания. А вот мужчина получил ожоги тепловой волной и был госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Инцидент произошел в СНТ «Слава». Причиной взрыва аппарата могло стать несоблюдения правил эксплуатации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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