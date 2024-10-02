Челябинца обожгло взрывом самогонного аппарата

Аппарат мог взорваться из-за неправильной эксплуатации
В Челябинске местный житель пострадал в результате взрыва самогонного аппарата. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с ожогами он был госпитализирован.
«Помощь огнеборцев не понадобилась, обошлось без возгорания. А вот мужчина получил ожоги тепловой волной и был госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Инцидент произошел в СНТ «Слава». Причиной взрыва аппарата могло стать несоблюдения правил эксплуатации.
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