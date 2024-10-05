Горячий Новый год: сколько стоит встретить праздник в саунах Челябинска

Цены на Новый год в саунах Челябинска начинаются с 20 тысяч рублей

06 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В некоторых банных комплексах можно приобрести веники для парения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Челябинцам предлагают встретить новый 2025 год в саунах. Согласно подборке URA.RU в одном из банных комплексов гостями станут Дед Мороз и Снегурочка, в другом предоставляют скидку и подарки при раннем бронировании. В основном посетителям саун предлагают поиграть в бильярд и настольные игры, а также спеть в караоке. Стоимость аренды сауны на новогоднюю ночь начинается с 20 тысяч рублей Клуб саун «Авокадо» (рейтинг* 5,0) В «Авокадо» для аренды на новогоднюю ночь предлагаются два зала: «Японская Сэнто» и «Финская яхта». В программу мероприятий с 31 декабря по 1 января входит визит Деда Мороза и Снегурочки, а также развлечения в виде караоке, танцев и хороводов. Для всех гостей, оформивших предварительное бронирование, предусмотрен подарок в виде банной церемонии. Стоимость за банкет — 1500 рублей с человека. За каждого дополнительного гостя доплата — 500 рублей. Посетителям разрешается принести с собой еду и напитки. «Авокадо» располагает вместительными бассейнами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Японский зал рассчитан на десять персон. Он оснащен зоной с теплыми камнями, деревянной парной, ванной комнатой, бассейном глубиной 1,6 метра, джакузи, бильярдом, караоке, а также зонами для отдыха. Финский зал рассчитан на шесть человек и включает в себя деревянную парную, парилку с креслами, джакузи, бильярд и обеденную зону с камином. Стоимость проведения новогодней ночи в зале «Японская Сэнто» составляет шесть тысяч рублей за час, а в «Финской яхте» — 4200 рублей за час. Сауна «Орлов клуб» (5,0) В сауне «Орлов клуб» для брони на Новый год доступны два зала. В малом зале находятся — небольшой бассейн с подсветкой, парная комната до восьми персон, бильярдный стол и караоке. Также есть помещение для свободного отдыха. Всего зал вмещает в себя 15 персон. Стоимость — четыре тысячи за час. В каждом зале есть душ и туалет. Также большой зал оснащен просторной раздевалкой. Основным развлечением в саунах является бильярд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В большом зале сауны на 20 человек расположены большой бассейн и парная, гриль-камин, мангальная зона, бильярдный стол, караоке и две комнаты для отдыха. Стоимость составит семь тысяч в час. «Кедровая точка» (5,0) На новогоднюю ночь территория отдыха «Кедровая точка» предоставляет возможность размещения в трех домиках, оснащенных кедровыми банями, местами для шашлыков и купелями. Стоимость аренды с 31 декабря по 2 января — от 90 до 120 тысяч рублей. Купель есть во всех домиках «Кедровой точки» Фото: Илья Московец © URA.RU В доме №1 в распоряжении постояльцев будут различные удобства, включая кедровую баню-бочку, купель, зону для барбекю и десять спальных мест. Максимальное количество гостей, которое может разместиться в доме, составляет 14 человек. Кроме того, в распоряжении отдыхающих находятся музыкальный центр, камин и стиральная машина. Стоимость — 100 тысяч рублей. Дом №2 предназначен для размещения компании до 12 человек, при этом количество спальных мест составляет восемь. Гостям предоставляется возможность пользоваться баней-бочкой, купелью и мангальной зоной. Стоимость — 90 тысяч рублей. Дом №3 оборудован большой баней, чаном-купелью премиум класса и местом для приготовления шашлыков. На территории также находится детская игровая площадка. В этом доме могут разместиться 12 человек, однако предусмотрено размещение до 14 гостей. Стоимость аренды на три дня составляет 120 тысяч рублей. Решетки для мангала находятся в свободном доступе. Шампура предоставляются по запросу. Оздоровительный комплекс «Aqua-Рай» (4,6) В комплексе саун «Aqua-Рай» предоставляют несколько залов на шесть, десять и 25 человек. С 22:00 31 декабря до 8:00 1 января там будет проходить «Новогодняя ночь». Самые миниатюрные залы «Сейшелы» и «Багамы» оснащены бассейном глубиной 1,9 метра, финской парной, душем, зоной отдыха, диванами и двуспальной кроватью. Для развлечений предусмотрены музыкальный центр и телевизор. В этих залах могут разместиться до шести человек. Стоимость аренды данных саун составляет 22 тысячи рублей за ночь. При полной оплате предоставляется бонус — две бутылки шампанского, мандарины и восемь бутылок воды. При полной оплате зала за новогоднюю ночь до конца ноября предоставляется скидка. Залы с небольшими саунами стоят от 22 до 25 тысяч рублей за ночь Фото: Размик Закарян © URA.RU В залах «Карибы», «Гавайи», «Барбадос», которые рассчитаны на размещение до десяти человек, имеются следующие удобства: бассейн, финская сауна, комната для отдыха, большая кровать, душевая кабина, система караоке и телевизор. Аренда таких залов обойдется в 25 тысяч рублей. При полной оплате предоставляется три бутылки шампанского, мандарины, и вода минеральная 12 штук. В зале «Ямайка», который может вместить до 25 человек, установлены 10-метровый бассейн, финская парная, турецкий хамам, бильярдный стол, а также предусмотрены две спальные комнаты. Для развлечений гостей доступны караоке, музыкальный центр и телевизор. Аренда данного зала на новогоднюю ночь составит 45 тысяч рублей. При полной оплате предоставляется шесть бутылок шампанского, мандарины и вода. Сауна Камелот (4,5) В «Камелоте» Новый год можно отметить как маленькой, так и большой компанией. Первый зал сауны вмещает до 10 человек. Он оснащен финской парной, душевой комнатой с обливочным ведром, бассейном, зоной отдыха с телевизором, системой караоке, напольным футболом и массажным креслом. Стоимость новогодней ночи — две тысяч рублей за час. С 31 декабря на 1 января минимальное количество часов для брони — десять. Каждый дополнительный гость обойдется в 500 рублей. Вторым по популярности развлечением в банях является караоке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Второй зал, вмещающий до 20 человек, предлагает гостям парилку с панорамными окнами, душевую комнату с обливочным ведром, бассейн, комнату для отдыха, телевизор, две караоке-системы, бильярд и массажное кресло. Стоимость аренды зала на Новый год составляет 3500 рублей за час. Также территория располагает мангальной зоной. Гостям предлагаются чай, кальян и настольные игры. *Рейтинг основан на отзывах посетителей. Данные представлены на сервисе «Яндекс». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцам предлагают встретить новый 2025 год в саунах. Согласно подборке URA.RU в одном из банных комплексов гостями станут Дед Мороз и Снегурочка, в другом предоставляют скидку и подарки при раннем бронировании. В основном посетителям саун предлагают поиграть в бильярд и настольные игры, а также спеть в караоке. В «Авокадо» для аренды на новогоднюю ночь предлагаются два зала: «Японская Сэнто» и «Финская яхта». В программу мероприятий с 31 декабря по 1 января входит визит Деда Мороза и Снегурочки, а также развлечения в виде караоке, танцев и хороводов. Для всех гостей, оформивших предварительное бронирование, предусмотрен подарок в виде банной церемонии. Японский зал рассчитан на десять персон. Он оснащен зоной с теплыми камнями, деревянной парной, ванной комнатой, бассейном глубиной 1,6 метра, джакузи, бильярдом, караоке, а также зонами для отдыха. Финский зал рассчитан на шесть человек и включает в себя деревянную парную, парилку с креслами, джакузи, бильярд и обеденную зону с камином. В сауне «Орлов клуб» для брони на Новый год доступны два зала. В малом зале находятся — небольшой бассейн с подсветкой, парная комната до восьми персон, бильярдный стол и караоке. Также есть помещение для свободного отдыха. Всего зал вмещает в себя 15 персон. Стоимость — четыре тысячи за час. В большом зале сауны на 20 человек расположены большой бассейн и парная, гриль-камин, мангальная зона, бильярдный стол, караоке и две комнаты для отдыха. Стоимость составит семь тысяч в час. На новогоднюю ночь территория отдыха «Кедровая точка» предоставляет возможность размещения в трех домиках, оснащенных кедровыми банями, местами для шашлыков и купелями. Стоимость аренды с 31 декабря по 2 января — от 90 до 120 тысяч рублей. В доме №1 в распоряжении постояльцев будут различные удобства, включая кедровую баню-бочку, купель, зону для барбекю и десять спальных мест. Максимальное количество гостей, которое может разместиться в доме, составляет 14 человек. Кроме того, в распоряжении отдыхающих находятся музыкальный центр, камин и стиральная машина. Стоимость — 100 тысяч рублей. Дом №2 предназначен для размещения компании до 12 человек, при этом количество спальных мест составляет восемь. Гостям предоставляется возможность пользоваться баней-бочкой, купелью и мангальной зоной. Стоимость — 90 тысяч рублей. Дом №3 оборудован большой баней, чаном-купелью премиум класса и местом для приготовления шашлыков. На территории также находится детская игровая площадка. В этом доме могут разместиться 12 человек, однако предусмотрено размещение до 14 гостей. Стоимость аренды на три дня составляет 120 тысяч рублей. В комплексе саун «Aqua-Рай» предоставляют несколько залов на шесть, десять и 25 человек. С 22:00 31 декабря до 8:00 1 января там будет проходить «Новогодняя ночь». Самые миниатюрные залы «Сейшелы» и «Багамы» оснащены бассейном глубиной 1,9 метра, финской парной, душем, зоной отдыха, диванами и двуспальной кроватью. Для развлечений предусмотрены музыкальный центр и телевизор. В этих залах могут разместиться до шести человек. Стоимость аренды данных саун составляет 22 тысячи рублей за ночь. В залах «Карибы», «Гавайи», «Барбадос», которые рассчитаны на размещение до десяти человек, имеются следующие удобства: бассейн, финская сауна, комната для отдыха, большая кровать, душевая кабина, система караоке и телевизор. Аренда таких залов обойдется в 25 тысяч рублей. В зале «Ямайка», который может вместить до 25 человек, установлены 10-метровый бассейн, финская парная, турецкий хамам, бильярдный стол, а также предусмотрены две спальные комнаты. Для развлечений гостей доступны караоке, музыкальный центр и телевизор. Аренда данного зала на новогоднюю ночь составит 45 тысяч рублей. В «Камелоте» Новый год можно отметить как маленькой, так и большой компанией. Первый зал сауны вмещает до 10 человек. Он оснащен финской парной, душевой комнатой с обливочным ведром, бассейном, зоной отдыха с телевизором, системой караоке, напольным футболом и массажным креслом. Стоимость новогодней ночи — две тысяч рублей за час. Второй зал, вмещающий до 20 человек, предлагает гостям парилку с панорамными окнами, душевую комнату с обливочным ведром, бассейн, комнату для отдыха, телевизор, две караоке-системы, бильярд и массажное кресло. Стоимость аренды зала на Новый год составляет 3500 рублей за час. *Рейтинг основан на отзывах посетителей. Данные представлены на сервисе «Яндекс».