Челябинской области не хватает коллекторов

Работодатели Челябинской области испытали острый дефицит коллекторов. Как 3 октября заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, другой дефицитной профессией в сентябре оказались дворники.
«Самыми дефицитными профессиями в регионе оказались дворники и специалисты по взысканию задолженности. На одну вакансию приходится, соответственно, 0,4 и 0,7 резюме», — сообщили URA.RU в офисе HeadHunter.
В регионе также ощущается нехватка поваров, администраторов магазинов и торговых залов, а также продавцов и врачей. В списке дефицитных профессий присутствуют слесари, маляры, сварщики, товароведы и другие специалисты.
За первое полугодие 2024 года спрос на персонал значительно возрос. Спрос увеличился на 35%, при этом среднероссийская динамика составила 23%. Активность соискателей отстала: по региону прирост достиг 23%, по стране — 12%.
В среднем на одну вакансию в области приходилось по 2,8 резюме, в среднем по РФ — 3,6. Нормой специалисты признали от четырех до 7,9 резюме. Показатели свидетельствуют, что сохранился «рынок соискателя», который может выбирать.
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