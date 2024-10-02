02 октября 2024

Челябинской области не хватает коллекторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество резюме коллекторов составило всего 0,7 на вакансию
Количество резюме коллекторов составило всего 0,7 на вакансию Фото:

Работодатели Челябинской области испытали острый дефицит коллекторов. Как 3 октября заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, другой дефицитной профессией в сентябре оказались дворники.

«Самыми дефицитными профессиями в регионе оказались дворники и специалисты по взысканию задолженности. На одну вакансию приходится, соответственно, 0,4 и 0,7 резюме», — сообщили URA.RU в офисе HeadHunter.

В регионе также ощущается нехватка поваров, администраторов магазинов и торговых залов, а также продавцов и врачей. В списке дефицитных профессий присутствуют слесари, маляры, сварщики, товароведы и другие специалисты.

За первое полугодие 2024 года спрос на персонал значительно возрос. Спрос увеличился на 35%, при этом среднероссийская динамика составила 23%. Активность соискателей отстала: по региону прирост достиг 23%, по стране — 12%.

В среднем на одну вакансию в области приходилось по 2,8 резюме, в среднем по РФ — 3,6. Нормой специалисты признали от четырех до 7,9 резюме. Показатели свидетельствуют, что сохранился «рынок соискателя», который может выбирать.

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Работодатели Челябинской области испытали острый дефицит коллекторов. Как 3 октября заявили в пресс-службе сервиса HeadHunter, другой дефицитной профессией в сентябре оказались дворники. «Самыми дефицитными профессиями в регионе оказались дворники и специалисты по взысканию задолженности. На одну вакансию приходится, соответственно, 0,4 и 0,7 резюме», — сообщили URA.RU в офисе HeadHunter. В регионе также ощущается нехватка поваров, администраторов магазинов и торговых залов, а также продавцов и врачей. В списке дефицитных профессий присутствуют слесари, маляры, сварщики, товароведы и другие специалисты. За первое полугодие 2024 года спрос на персонал значительно возрос. Спрос увеличился на 35%, при этом среднероссийская динамика составила 23%. Активность соискателей отстала: по региону прирост достиг 23%, по стране — 12%. В среднем на одну вакансию в области приходилось по 2,8 резюме, в среднем по РФ — 3,6. Нормой специалисты признали от четырех до 7,9 резюме. Показатели свидетельствуют, что сохранился «рынок соискателя», который может выбирать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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