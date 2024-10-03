Следующие в Казань из Челябинска самолеты перенаправлены в Бегишево и Самару

Следующие из Челябинска в Казань рейсы Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево. Об этом сообщили 3 октября в пресс-службе авиагавани в Казани.
«Самолеты, следующие в Казань из Омска, Хургады и Челябинска, перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамске и Самару. Ситуация связана с введением временных ограничений», — сообщает пресс-служба воздушной гавани Казани в своем telegram- канале.
Как отметили в пресс-службе, с 06:00 по Москве международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыт на приём и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением. С пассажирами в аэропорту ведется работа в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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