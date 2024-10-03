Следующие в Казань из Челябинска самолеты перенаправлены в Бегишево и Самару

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Самолеты перенаправлены из-за временных ограничений
Самолеты перенаправлены из-за временных ограничений Фото:

Следующие из Челябинска в Казань рейсы Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево. Об этом сообщили 3 октября в пресс-службе авиагавани в Казани.

«Самолеты, следующие в Казань из Омска, Хургады и Челябинска, перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамске и Самару. Ситуация связана с введением временных ограничений», — сообщает пресс-служба воздушной гавани Казани в своем telegram- канале.

Как отметили в пресс-службе, с 06:00 по Москве международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыт на приём и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением. С пассажирами в аэропорту ведется работа в соответствии с федеральными авиационными правилами.

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Следующие из Челябинска в Казань рейсы Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево. Об этом сообщили 3 октября в пресс-службе авиагавани в Казани. «Самолеты, следующие в Казань из Омска, Хургады и Челябинска, перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамске и Самару. Ситуация связана с введением временных ограничений», — сообщает пресс-служба воздушной гавани Казани в своем telegram- канале. Как отметили в пресс-службе, с 06:00 по Москве международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыт на приём и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением. С пассажирами в аэропорту ведется работа в соответствии с федеральными авиационными правилами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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