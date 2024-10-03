В Челябинске закрывается сезон работы фонтанов

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Светомузыкальный фонтан запустит шоу с 20:30 до 22:30
Светомузыкальный фонтан запустит шоу с 20:30 до 22:30 Фото:

Фонтаны в Челябинске перестанут работать 7 октября, их начнут подготавливать к зимовке. Последнее светомузыкальное шоу на реке Миасс состоится 6 октября, сообщили 3 октября в пресс-службе мэрии областного центра.

«В Челябинске завершается работа фонтанов. Финальное шоу на реке Миасс состоится 6 октября. Подсветка включится в 19:00, а самим представлением жители и гости города смогут насладиться с 20:30 до 22:30. В сквере „Студенческих отрядов“, в „Саду камней“ и на „Тополинке“ фонтаны отключат 7 октября», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что остальные городские фонтаны уже не работают. Они проходят подготовку к зимнему периоду. Специалисты занимаются работами по защите механизмов от холодов и повреждений.

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Фонтаны в Челябинске перестанут работать 7 октября, их начнут подготавливать к зимовке. Последнее светомузыкальное шоу на реке Миасс состоится 6 октября, сообщили 3 октября в пресс-службе мэрии областного центра. «В Челябинске завершается работа фонтанов. Финальное шоу на реке Миасс состоится 6 октября. Подсветка включится в 19:00, а самим представлением жители и гости города смогут насладиться с 20:30 до 22:30. В сквере „Студенческих отрядов“, в „Саду камней“ и на „Тополинке“ фонтаны отключат 7 октября», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что остальные городские фонтаны уже не работают. Они проходят подготовку к зимнему периоду. Специалисты занимаются работами по защите механизмов от холодов и повреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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