В Челябинске закрывается сезон работы фонтанов

Фонтаны в Челябинске перестанут работать 7 октября, их начнут подготавливать к зимовке. Последнее светомузыкальное шоу на реке Миасс состоится 6 октября, сообщили 3 октября в пресс-службе мэрии областного центра.
«В Челябинске завершается работа фонтанов. Финальное шоу на реке Миасс состоится 6 октября. Подсветка включится в 19:00, а самим представлением жители и гости города смогут насладиться с 20:30 до 22:30. В сквере „Студенческих отрядов“, в „Саду камней“ и на „Тополинке“ фонтаны отключат 7 октября», — говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что остальные городские фонтаны уже не работают. Они проходят подготовку к зимнему периоду. Специалисты занимаются работами по защите механизмов от холодов и повреждений.
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