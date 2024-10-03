«Вызывает гордость у родителей»: екатеринбурженка поделилась откровенным видео с «Мисс Россия»

Участница «Мисс Россия» из Екатеринбурга показала видео со съемок в купальниках
© Служба новостей «URA.RU»
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София Ершкова вошла в топ 50 самых красивых девушек России
София Ершкова вошла в топ 50 самых красивых девушек России Фото:

21-летняя София Ершкова, которая представляет Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия 2024», показала видео со съемок в купальниках. Кадры девушка опубликовала в своих соцсетях.

«Съемка с командой профессионалов для главного конкурса страны», — написала София. Работал вместе с участницей российско-корейский фотограф Ко Инхо.

В профайле о себе София рассказывает, что в будущем мечтает открыть собственную картинную галерею, где будут работы талантливых художников современности и ее собственные. «Мне 21 год, и все значимые достижения впереди. Пока я рада, что получаю тот опыт, который вызывает гордость у моих родителей», — делится участница.

Девушка родом из Екатеринбурга, сейчас учится в Ульяновском институте гражданской авиации. У Софии уже есть один титул — она является «Первой вице-мисс Ульяновска 2024». В этом году екатеринбурженка также решила заполучить корону «Мисс Россия». Финал конкурса пройдет 5 октября в Москве.

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21-летняя София Ершкова, которая представляет Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия 2024», показала видео со съемок в купальниках. Кадры девушка опубликовала в своих соцсетях. «Съемка с командой профессионалов для главного конкурса страны», — написала София. Работал вместе с участницей российско-корейский фотограф Ко Инхо. В профайле о себе София рассказывает, что в будущем мечтает открыть собственную картинную галерею, где будут работы талантливых художников современности и ее собственные. «Мне 21 год, и все значимые достижения впереди. Пока я рада, что получаю тот опыт, который вызывает гордость у моих родителей», — делится участница. Девушка родом из Екатеринбурга, сейчас учится в Ульяновском институте гражданской авиации. У Софии уже есть один титул — она является «Первой вице-мисс Ульяновска 2024». В этом году екатеринбурженка также решила заполучить корону «Мисс Россия». Финал конкурса пройдет 5 октября в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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