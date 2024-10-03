«Вызывает гордость у родителей»: екатеринбурженка поделилась откровенным видео с «Мисс Россия»

21-летняя София Ершкова, которая представляет Екатеринбург на конкурсе «Мисс Россия 2024», показала видео со съемок в купальниках. Кадры девушка опубликовала в своих соцсетях.
«Съемка с командой профессионалов для главного конкурса страны», — написала София. Работал вместе с участницей российско-корейский фотограф Ко Инхо.
В профайле о себе София рассказывает, что в будущем мечтает открыть собственную картинную галерею, где будут работы талантливых художников современности и ее собственные. «Мне 21 год, и все значимые достижения впереди. Пока я рада, что получаю тот опыт, который вызывает гордость у моих родителей», — делится участница.
Девушка родом из Екатеринбурга, сейчас учится в Ульяновском институте гражданской авиации. У Софии уже есть один титул — она является «Первой вице-мисс Ульяновска 2024». В этом году екатеринбурженка также решила заполучить корону «Мисс Россия». Финал конкурса пройдет 5 октября в Москве.
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