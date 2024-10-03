Водитель иномарки в Челябинске сбил подростка на электросамокате

В Челябинске 77-летний автомобилист за рулем автомобиля Форд сбил несовершеннолетнего на электросамокате. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.
«Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 3 октября 2024 года в 09:34 часов, около дома 2 по улице Чоппа. По предварительным данным, водитель автомобиля Форд, мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на несовершеннолетнего, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу, на электросамокате», — сообщили в пресс-службе.
В результате несовершеннолетний получил травмы. Он был доставлен в больницу. В ведомстве напоминают, что перед переходом дороги необходимо спешиваться и переходить улицу только по пешеходному переходу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!