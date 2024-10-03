Водитель иномарки в Челябинске сбил подростка на электросамокате

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Несовершеннолетний пересекал пешеходный переход электросамокате
Несовершеннолетний пересекал пешеходный переход электросамокате Фото:

В Челябинске 77-летний автомобилист за рулем автомобиля Форд сбил несовершеннолетнего на электросамокате. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска.

«Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 3 октября 2024 года в 09:34 часов, около дома 2 по улице Чоппа. По предварительным данным, водитель автомобиля Форд, мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на несовершеннолетнего, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу, на электросамокате», — сообщили в пресс-службе.

В результате несовершеннолетний получил травмы. Он был доставлен в больницу. В ведомстве напоминают, что перед переходом дороги необходимо спешиваться и переходить улицу только по пешеходному переходу. 

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В Челябинске 77-летний автомобилист за рулем автомобиля Форд сбил несовершеннолетнего на электросамокате. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинска. «Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего 3 октября 2024 года в 09:34 часов, около дома 2 по улице Чоппа. По предварительным данным, водитель автомобиля Форд, мужчина 1947 года рождения, совершил наезд на несовершеннолетнего, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу, на электросамокате», — сообщили в пресс-службе. В результате несовершеннолетний получил травмы. Он был доставлен в больницу. В ведомстве напоминают, что перед переходом дороги необходимо спешиваться и переходить улицу только по пешеходному переходу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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