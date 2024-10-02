В миздраве рассказали о состоянии пермского шахтера, пострадавшего от вспышки метана

Шахтеру из Соликамска, который пострадал от вспышки метана во время работ, стало лучше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
«Ему стало лучше. Он находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает лечение в условиях стационара», — пояснили в министерстве.
Вспышка метана в одной из шахт Соликамска произошла в ночь на 26 июня. Тогда пострадали два шахтера. Оба были экстренно доставлены в местную больницу, а позже перевезены в Пермь. Врачи боролись за их жизни, но один из пострадавших скончался 8 июля.
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