02 октября 2024

В миздраве рассказали о состоянии пермского шахтера, пострадавшего от вспышки метана

Состояние пермского шахтера, пострадавшего от вспышки метана, улучшилось
© Служба новостей «URA.RU»
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Шахтер находится в пермской больнице (архивное фото)
Шахтер находится в пермской больнице (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вспышка метана на «Уралкалии»

Шахтеру из Соликамска, который пострадал от вспышки метана во время работ, стало лучше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

«Ему стало лучше. Он находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает лечение в условиях стационара», — пояснили в министерстве.

Вспышка метана в одной из шахт Соликамска произошла в ночь на 26 июня. Тогда пострадали два шахтера. Оба были экстренно доставлены в местную больницу, а позже перевезены в Пермь. Врачи боролись за их жизни, но один из пострадавших скончался 8 июля.

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Шахтеру из Соликамска, который пострадал от вспышки метана во время работ, стало лучше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. «Ему стало лучше. Он находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает лечение в условиях стационара», — пояснили в министерстве. Вспышка метана в одной из шахт Соликамска произошла в ночь на 26 июня. Тогда пострадали два шахтера. Оба были экстренно доставлены в местную больницу, а позже перевезены в Пермь. Врачи боролись за их жизни, но один из пострадавших скончался 8 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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