Мошенник-гастролер вынудил челябинскую пенсионерку продать квартиру. Видео

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Пенсионерку вынудили оформить займ, а после продали ее квартиру
Пенсионерку вынудили оформить займ, а после продали ее квартиру Фото:

Челябинские полицейские задержали москвича, подозреваемого в мошенничестве с квартирами пенсионеров. На мужчину вышли после того, как на старушку из Миасса оформили займ и продали ее квартиру, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мужчина несколько дней входил в доверие к пожилой женщине. Он продал квартиру через риелтора за цену ниже рыночной — два миллиона рублей. Полицейские установили, что он проживает в Московской области. Для его поимки оперативники выезжали в командировку. Подозреваемый доставлен в Миасс», — сообщили URA.RU в областном главке

Изначально мошенники связались с 73-летней челябинкой по телефону. Они представились сотрудниками банка и сообщили, что неизвестные хотят оформить кредит на женщину и завладеть квартирой. Пенсионерка оформила займ порядка миллиона рублей и перевела на счет злоумышленников. После к старушке отправили мужчину, который должен был помочь сохранить квартиру

«Несколько дней „помощник“ даже жил у нее, создавая видимость работы по „спасению“ жилья. Деньги от продажи квартиры он перевел заказчикам и скрылся», — уточнили URA.RU в полиции.

Подозреваемый уволился с работы еще в мае. Сейчас его проверяют на причастность к той же схеме в других регионах. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские принимают меры по возвращению пенсионерке квартиры.

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Челябинские полицейские задержали москвича, подозреваемого в мошенничестве с квартирами пенсионеров. На мужчину вышли после того, как на старушку из Миасса оформили займ и продали ее квартиру, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мужчина несколько дней входил в доверие к пожилой женщине. Он продал квартиру через риелтора за цену ниже рыночной — два миллиона рублей. Полицейские установили, что он проживает в Московской области. Для его поимки оперативники выезжали в командировку. Подозреваемый доставлен в Миасс», — сообщили URA.RU в областном главке Изначально мошенники связались с 73-летней челябинкой по телефону. Они представились сотрудниками банка и сообщили, что неизвестные хотят оформить кредит на женщину и завладеть квартирой. Пенсионерка оформила займ порядка миллиона рублей и перевела на счет злоумышленников. После к старушке отправили мужчину, который должен был помочь сохранить квартиру «Несколько дней „помощник“ даже жил у нее, создавая видимость работы по „спасению“ жилья. Деньги от продажи квартиры он перевел заказчикам и скрылся», — уточнили URA.RU в полиции. Подозреваемый уволился с работы еще в мае. Сейчас его проверяют на причастность к той же схеме в других регионах. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские принимают меры по возвращению пенсионерке квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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