Челябинские полицейские задержали москвича, подозреваемого в мошенничестве с квартирами пенсионеров. На мужчину вышли после того, как на старушку из Миасса оформили займ и продали ее квартиру, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Мужчина несколько дней входил в доверие к пожилой женщине. Он продал квартиру через риелтора за цену ниже рыночной — два миллиона рублей. Полицейские установили, что он проживает в Московской области. Для его поимки оперативники выезжали в командировку. Подозреваемый доставлен в Миасс», — сообщили URA.RU в областном главке
Изначально мошенники связались с 73-летней челябинкой по телефону. Они представились сотрудниками банка и сообщили, что неизвестные хотят оформить кредит на женщину и завладеть квартирой. Пенсионерка оформила займ порядка миллиона рублей и перевела на счет злоумышленников. После к старушке отправили мужчину, который должен был помочь сохранить квартиру
«Несколько дней „помощник“ даже жил у нее, создавая видимость работы по „спасению“ жилья. Деньги от продажи квартиры он перевел заказчикам и скрылся», — уточнили URA.RU в полиции.
Подозреваемый уволился с работы еще в мае. Сейчас его проверяют на причастность к той же схеме в других регионах. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Полицейские принимают меры по возвращению пенсионерке квартиры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!