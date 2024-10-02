RedWings возобновит прямые рейсы из особой экономической зоны ХМАО в Москву

Авиакомпания Red Wings с 28 октября возобновит прямые рейсы из особой экономической зоны ХМАО — Нягани в Москву. Депутат окружной думы Андрей Осадчук в telegram-канале сообщил, что самолеты будут летать в столицу по понедельникам до 24 марта.
«Сейчас авиакомпания перешла на зимнее расписание и, по предварительной информации, с 28 октября прямые перелеты возобновятся: самолет будет летать по понедельникам до 24 марта. Из Москвы (аэропорт Жуковский) он вылетает в Нягань в 08:45, а из Нягани в Москву в 14:30 по местному времени», — пишет Осадчук в сообщении.
Рейсы по этому направлению в летнем сезоне пользовались большой популярностью: заполняемость самолетов составила 86%. В августе показатель достиг 98%, несмотря на поздний старт продаж билетов. В 2025 году планируется увеличить количество рейсов до трех в неделю и сохранить низкую стоимость перелетов.
Ранее URA.RU писало, что Осадчук добился запуска прямого субсидируемого авиамаршрута из ОЭЗ в Москву. Он просил об увеличении числа рейсов в столицу во время визита губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Нягань.
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