02 октября 2024

RedWings возобновит прямые рейсы из особой экономической зоны ХМАО в Москву

Авиакомпания Red Wings возобновит прямые рейсы из Нягани в Москву с 28 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Red Wings будет летать из Нягани в Москву по зимнему расписанию
Red Wings будет летать из Нягани в Москву по зимнему расписанию Фото:

Авиакомпания Red Wings с 28 октября возобновит прямые рейсы из особой экономической зоны ХМАО — Нягани в Москву. Депутат окружной думы Андрей Осадчук в telegram-канале сообщил, что самолеты будут летать в столицу по понедельникам до 24 марта.

«Сейчас авиакомпания перешла на зимнее расписание и, по предварительной информации, с 28 октября прямые перелеты возобновятся: самолет будет летать по понедельникам до 24 марта. Из Москвы (аэропорт Жуковский) он вылетает в Нягань в 08:45, а из Нягани в Москву в 14:30 по местному времени», — пишет Осадчук в сообщении.

Рейсы по этому направлению в летнем сезоне пользовались большой популярностью: заполняемость самолетов составила 86%. В августе показатель достиг 98%, несмотря на поздний старт продаж билетов. В 2025 году планируется увеличить количество рейсов до трех в неделю и сохранить низкую стоимость перелетов. 

Ранее URA.RU писало, что Осадчук добился запуска прямого субсидируемого авиамаршрута из ОЭЗ в Москву. Он просил об увеличении числа рейсов в столицу во время визита губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Нягань.

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Авиакомпания Red Wings с 28 октября возобновит прямые рейсы из особой экономической зоны ХМАО — Нягани в Москву. Депутат окружной думы Андрей Осадчук в telegram-канале сообщил, что самолеты будут летать в столицу по понедельникам до 24 марта. «Сейчас авиакомпания перешла на зимнее расписание и, по предварительной информации, с 28 октября прямые перелеты возобновятся: самолет будет летать по понедельникам до 24 марта. Из Москвы (аэропорт Жуковский) он вылетает в Нягань в 08:45, а из Нягани в Москву в 14:30 по местному времени», — пишет Осадчук в сообщении. Рейсы по этому направлению в летнем сезоне пользовались большой популярностью: заполняемость самолетов составила 86%. В августе показатель достиг 98%, несмотря на поздний старт продаж билетов. В 2025 году планируется увеличить количество рейсов до трех в неделю и сохранить низкую стоимость перелетов.  Ранее URA.RU писало, что Осадчук добился запуска прямого субсидируемого авиамаршрута из ОЭЗ в Москву. Он просил об увеличении числа рейсов в столицу во время визита губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Нягань.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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