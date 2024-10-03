ВСУ атаковали регионы России 113 БПЛА: карта СВО на 3 октября

Над регионами России за ночь сбили 113 украинских БПЛА

03 октября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Над регионами за ночь сбили 113 украинских БПЛА Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины ночью атаковали 113 беспилотниками регионы России. ВС РФ взяли в полуокружение украинские группировки в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике. Также в Донецкой Народной Республике проходит зачистка Угледара, ведутся активные бои. Карта боевых действий в рамках специальной военной операции — в материале URA.RU. Беспилотники над регионами РФ По информации, предоставленной Министерством обороны России, силы противовоздушной обороны за одну ночь успешно сбили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя областями страны. Средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники, распределение которых по областям следующее: 73 БПЛА над Белгородской областью, 25 над Воронежской, 14 над Курской и один над Брянской областью. Курское направление Командир орудия с позывным Смелый сообщил о том, что расчеты гаубиц «Мста-Б» Воздушно-десантных войск осуществляют огонь по целям в Курской области практически без перерыва из-за большого количества задач. Он уточнил, что основные задачи включают поддержку пехотных групп, уничтожение тяжелой техники противника и складов боеприпасов, а также прерывание путей снабжения. В Минобороны РФ добавили, что расчеты гаубиц «Мста-Б» ВДВ уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области. Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ группировки войск «Север» выполняют ежедневные точные удары по объектам и позициям противника. Поддержка штурмовых подразделений и подразделений закрепления осуществляется артиллерийским огнем, направленным на уничтожение вторгшихся сил. Было зафиксировано стягивание подразделений ВСУ в лесном массиве Курской области, где они оборудовали позиции и полевой склад боеприпасов. WarGonzo сообщает, что в Курской области, в частности, в Суджанском районе, идут встречные бои. Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Плехово. Поступает информация о концентрации сил и средств ВСУ у границы с Глушковским районом, предположительно, с целью попытки прорыва к Теткино силами до размера бригады. Донецкое направление Минобороны России сообщило о том, что вооруженные силы РФ провели авиационный удар с использованием фугасной авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, в результате которого был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Разлива в ДНР. В Горловке, как сообщил мэр города Иван Приходько, два мирных жителя получили ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины. Инцидент произошел на рынке в жилом массиве «Комсомолец». Помимо этого, в центральной части города из-за удара беспилотника была разрушена электроподстанция, однако абоненты были переподключены к резервной линии. В Донецкой области проходит зачистка Угледара и прилегающих территорий. Активные бои ведутся в районе Катериновки, а российские войска развивают наступление северо-западнее Водяного. Есть тактические успехи ВС РФ в районе Цукурино, где под их контроль перешел террикон шахты и продолжается охват населенного пункта с флангов. В Дзержинске идут тяжелые городские бои. Андрей Марочко сообщил о том, что российские военнослужащие заняли более выгодные позиции под Тернами и приблизились к Торскому, улучшив свои позиции на краснолиманском направлении. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде «Лисичанской» имени М. И. Платова. Он похвалил успешное выполнение задач специальной военной операции и отметил решительные действия бригады, которые привели к освобождению населенного пункта Верхнекаменское ДНР. Луганское направление Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие создали огневой мешок для группировки ВСУ, находящейся в районе Лисичанска. Он отметил, что после успешных действий российских войск и освобождения населенного пункта Верхнекаменское, украинская группировка, дислоцированная в районе Белогоровки и западнее Лисичанска, оказалась в полуокружении. Российские военные контролируют пути отступления противника, обеспечивая огневое пространство, при этом расстояние между российскими подразделениями, окружающими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 километров. Запорожское направление На Запорожском фронте российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ в районе Орехова. Боевые действия в основном носят позиционный характер, и значительных изменений в линии боевого соприкосновения не наблюдается. Часовярское направление На Часовоярском направлении ситуация остается без существенных изменений. Российские войска активно используют средства дальнего поражения по позициям ВСУ. Харьковское направление Боевые действия продолжаются в Волчанске и районе Глубокого. При этом за последние сутки существенных изменений в ЛБС не зафиксировано. Солдаты ВСУ покидают свои позиции под Купянском из-за наступления российских войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины ночью атаковали 113 беспилотниками регионы России. ВС РФ взяли в полуокружение украинские группировки в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике. Также в Донецкой Народной Республике проходит зачистка Угледара, ведутся активные бои. Карта боевых действий в рамках специальной военной операции — в материале URA.RU. По информации, предоставленной Министерством обороны России, силы противовоздушной обороны за одну ночь успешно сбили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя областями страны. Средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники, распределение которых по областям следующее: 73 БПЛА над Белгородской областью, 25 над Воронежской, 14 над Курской и один над Брянской областью. Командир орудия с позывным Смелый сообщил о том, что расчеты гаубиц «Мста-Б» Воздушно-десантных войск осуществляют огонь по целям в Курской области практически без перерыва из-за большого количества задач. Он уточнил, что основные задачи включают поддержку пехотных групп, уничтожение тяжелой техники противника и складов боеприпасов, а также прерывание путей снабжения. В Минобороны РФ добавили, что расчеты гаубиц «Мста-Б» ВДВ уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области. Артиллерийские подразделения одного из соединений ВДВ группировки войск «Север» выполняют ежедневные точные удары по объектам и позициям противника. Поддержка штурмовых подразделений и подразделений закрепления осуществляется артиллерийским огнем, направленным на уничтожение вторгшихся сил. Было зафиксировано стягивание подразделений ВСУ в лесном массиве Курской области, где они оборудовали позиции и полевой склад боеприпасов. WarGonzo сообщает, что в Курской области, в частности, в Суджанском районе, идут встречные бои. Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Плехово. Поступает информация о концентрации сил и средств ВСУ у границы с Глушковским районом, предположительно, с целью попытки прорыва к Теткино силами до размера бригады. Минобороны России сообщило о том, что вооруженные силы РФ провели авиационный удар с использованием фугасной авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, в результате которого был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Разлива в ДНР. В Горловке, как сообщил мэр города Иван Приходько, два мирных жителя получили ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника вооруженных формирований Украины. Инцидент произошел на рынке в жилом массиве «Комсомолец». Помимо этого, в центральной части города из-за удара беспилотника была разрушена электроподстанция, однако абоненты были переподключены к резервной линии. В Донецкой области проходит зачистка Угледара и прилегающих территорий. Активные бои ведутся в районе Катериновки, а российские войска развивают наступление северо-западнее Водяного. Есть тактические успехи ВС РФ в районе Цукурино, где под их контроль перешел террикон шахты и продолжается охват населенного пункта с флангов. В Дзержинске идут тяжелые городские бои. Андрей Марочко сообщил о том, что российские военнослужащие заняли более выгодные позиции под Тернами и приблизились к Торскому, улучшив свои позиции на краснолиманском направлении. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде «Лисичанской» имени М. И. Платова. Он похвалил успешное выполнение задач специальной военной операции и отметил решительные действия бригады, которые привели к освобождению населенного пункта Верхнекаменское ДНР. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие создали огневой мешок для группировки ВСУ, находящейся в районе Лисичанска. Он отметил, что после успешных действий российских войск и освобождения населенного пункта Верхнекаменское, украинская группировка, дислоцированная в районе Белогоровки и западнее Лисичанска, оказалась в полуокружении. Российские военные контролируют пути отступления противника, обеспечивая огневое пространство, при этом расстояние между российскими подразделениями, окружающими вооруженные формирования Украины, составляет около 8 километров. На Запорожском фронте российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ в районе Орехова. Боевые действия в основном носят позиционный характер, и значительных изменений в линии боевого соприкосновения не наблюдается. На Часовоярском направлении ситуация остается без существенных изменений. Российские войска активно используют средства дальнего поражения по позициям ВСУ. Боевые действия продолжаются в Волчанске и районе Глубокого. При этом за последние сутки существенных изменений в ЛБС не зафиксировано. Солдаты ВСУ покидают свои позиции под Купянском из-за наступления российских войск.