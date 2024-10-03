В Челябинске завершается чемпионат по мокрому дрифту. Афиша

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Зрителям бесплатно предоставят места на трибунах
Зрителям бесплатно предоставят места на трибунах Фото:

В Челябинске 5 и 6 октября пройдет финальный этап чемпионата по мокрому дрифту. В первый день соревнований пройдут заезды по влажному и сухому покрытию, сообщили 3 октября в пресс-службе мэрии.

«„Трасса 74“ представляет финальный этап чемпионата Челябинска по мокрому дрифту. В субботу, 5 октября пройдет дрифт трек-день „50/50“ по конфигу предстоящих соревнований. В воскресенье, 6 октября запланированы тренировки, квалификация и парные заезды», — говорится в сообщении.

На мероприятии также запустят «Дрифт-такси». Завершится чемпионат подведением итогов сезона и награждением победителей. Вход для зрителей бесплатный.

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В Челябинске 5 и 6 октября пройдет финальный этап чемпионата по мокрому дрифту. В первый день соревнований пройдут заезды по влажному и сухому покрытию, сообщили 3 октября в пресс-службе мэрии. «„Трасса 74“ представляет финальный этап чемпионата Челябинска по мокрому дрифту. В субботу, 5 октября пройдет дрифт трек-день „50/50“ по конфигу предстоящих соревнований. В воскресенье, 6 октября запланированы тренировки, квалификация и парные заезды», — говорится в сообщении. На мероприятии также запустят «Дрифт-такси». Завершится чемпионат подведением итогов сезона и награждением победителей. Вход для зрителей бесплатный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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