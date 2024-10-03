В пропаже подростка из Магнитогорска заподозрили спецслужбы Украины

Школьник мог попасться на уловку СБУ Фото: Илья Московец © URA.RU

В пропаже 17-летнего Марка Бауэра в Магнитогорске (Челябинская область) заподозрили спецслужбы Украины. По словам руководителя магнитогорской ветки «Русской общины» Андрея Мусина, это было одной из основных версий пропажи ребенка.

«Это была одна из основных версий», — сообщил URA.RU Мусин. Дальнейшие подробности мужчина раскрывать отказался.

В официальной группе «Русской общины» сообщается, что последнее местоположение ребенка засекли через его мобильный телефон в поселке Терема Сосновского района. После, судя по всему, из устройства вытащили сим-карту, отследить передвижение подростка стало невозможно.

В пресс-службе УМВД по городу заявили, что делают все возможное для того, чтобы найти мальчика. К поиску подключились коллеги из региона.

«К поискам подключились региональные полицейские. Все наружные оперативные службы ориентированы на поиск несовершеннолетнего», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Ребенок пропал 2 октября. Он ушел из дома №114 на проспекте Карла Маркса в 7:40. С тех пор о его местонахождении нет информации. В день пропажи он был одет в черно-коричневую куртку, шапку горчичного цвета, черные штаны и ботинки, при нем был такого же цвета рюкзак.