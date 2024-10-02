02 октября 2024

«Российская газета» упраздняет пермское отделение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермской полосы РГ больше не будет
Пермской полосы РГ больше не будет Фото:

В пермской редакции «Российской газеты» останутся только два корреспондента, а директора и главного редактора больше не будет. Перестанет выходить и отдельная пермская полоса издания. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Пермский филиал будет подчинен филиалу в Екатеринбурге и будет работать как корпункт без директора и главного редактора. В Перми останутся только два собственных корреспондента газеты, а вместо пермской полосы будет издаваться уральская», — сообщает Ъ.

Реорганизация будет завершена к 14 ноября. Также реформа ждет филиалы в Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. Все они превратятся в корпункты, которые будут подчиняться Самарской редакции.

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В пермской редакции «Российской газеты» останутся только два корреспондента, а директора и главного редактора больше не будет. Перестанет выходить и отдельная пермская полоса издания. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант-Прикамье». «Пермский филиал будет подчинен филиалу в Екатеринбурге и будет работать как корпункт без директора и главного редактора. В Перми останутся только два собственных корреспондента газеты, а вместо пермской полосы будет издаваться уральская», — сообщает Ъ. Реорганизация будет завершена к 14 ноября. Также реформа ждет филиалы в Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. Все они превратятся в корпункты, которые будут подчиняться Самарской редакции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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