«Российская газета» упраздняет пермское отделение

В пермской редакции «Российской газеты» останутся только два корреспондента, а директора и главного редактора больше не будет. Перестанет выходить и отдельная пермская полоса издания. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Пермский филиал будет подчинен филиалу в Екатеринбурге и будет работать как корпункт без директора и главного редактора. В Перми останутся только два собственных корреспондента газеты, а вместо пермской полосы будет издаваться уральская», — сообщает Ъ.
Реорганизация будет завершена к 14 ноября. Также реформа ждет филиалы в Казани, Уфе и Нижнем Новгороде. Все они превратятся в корпункты, которые будут подчиняться Самарской редакции.
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