В Екатеринбурге подешевели квартиры на «вторичке»

«Яндекс Недвижимость»: в Екатеринбурге вторичное жилье подешевело на 0,2%
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , многоэтажный дом, хрущевка, ипотека, вторичное жилье, вторичка
Один квадратный метр «вторички» стоит 116 тысяч Фото:

В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,2%. Среди всех городов-миллионников это самый большой показатель снижения стоимости. Об этом URA.RU рассказали в «Яндекс Недвижимости».

«Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в сентябре снизилась на 0,2%», — говорится в релизе. Один квадратный метр стал стоить 116 тысяч рублей. Стоимость готовой квартиры в среднем составила 5,6 миллиона рублей, а средняя площадь квартир для продажи — 48,5 квадратных метров.

По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, покупатели и продавцы остаются в неопределенных чувствах и продолжают следить за динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам. Кроме этого, не оправдались и ожидания снижения цен на «вторичку» после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

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В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,2%. Среди всех городов-миллионников это самый большой показатель снижения стоимости. Об этом URA.RU рассказали в «Яндекс Недвижимости». «Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в сентябре снизилась на 0,2%», — говорится в релизе. Один квадратный метр стал стоить 116 тысяч рублей. Стоимость готовой квартиры в среднем составила 5,6 миллиона рублей, а средняя площадь квартир для продажи — 48,5 квадратных метров. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, покупатели и продавцы остаются в неопределенных чувствах и продолжают следить за динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам. Кроме этого, не оправдались и ожидания снижения цен на «вторичку» после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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