В Екатеринбурге подешевели квартиры на «вторичке»

«Яндекс Недвижимость»: в Екатеринбурге вторичное жилье подешевело на 0,2%

03 октября 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Один квадратный метр «вторички» стоит 116 тысяч Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,2%. Среди всех городов-миллионников это самый большой показатель снижения стоимости. Об этом URA.RU рассказали в «Яндекс Недвижимости». «Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в сентябре снизилась на 0,2%», — говорится в релизе. Один квадратный метр стал стоить 116 тысяч рублей. Стоимость готовой квартиры в среднем составила 5,6 миллиона рублей, а средняя площадь квартир для продажи — 48,5 квадратных метров. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, покупатели и продавцы остаются в неопределенных чувствах и продолжают следить за динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам. Кроме этого, не оправдались и ожидания снижения цен на «вторичку» после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,2%. Среди всех городов-миллионников это самый большой показатель снижения стоимости. Об этом URA.RU рассказали в «Яндекс Недвижимости». «Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в сентябре снизилась на 0,2%», — говорится в релизе. Один квадратный метр стал стоить 116 тысяч рублей. Стоимость готовой квартиры в среднем составила 5,6 миллиона рублей, а средняя площадь квартир для продажи — 48,5 квадратных метров. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, покупатели и продавцы остаются в неопределенных чувствах и продолжают следить за динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам. Кроме этого, не оправдались и ожидания снижения цен на «вторичку» после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.