В Челябинске скончалась основатель благотворительного фонда помощи сиротам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, церковь, вера, за упокой, религия, христианство, православие, восковые свечи
Надежда Батист основала фонд помощи детям-сиротам порядка 30 лет назад Фото:

В Челябинске скончалась основательница фонда помощи детям-сиротам «Надежда» Надежда Батист. Об этом сообщили URA.RU в фонде.

«Надежды Алексеевны не стало рано утром, нам сообщили эту печальную новость. Она очень многое сделала за все эти годы для детей, это очень большая потеря для всех нас», — рассказали URA.RU в фонде.

Коллега Надежды Батист Евгений Тимофеев отметил, что эта новость стала для него душераздирающей. Он сообщил, что челябинка создала благотворительный фонд около 30 лет назад и все это время помогала детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«У меня душераздирающая новость. От нас ушла Надежда Алексеевна Батист, мой НКО коллега, друг и наставник», — написал Тимофеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным фонда, она родилась 12 июля 1949 года, много лет жизни отдала спорту, работала в детской комнате милиции с трудными подростками. После тяжелых травм оказалась на инвалидности, возглавляла общество инвалидов, а в 1997 году основала фонд помощи детям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске скончалась основательница фонда помощи детям-сиротам «Надежда» Надежда Батист. Об этом сообщили URA.RU в фонде. «Надежды Алексеевны не стало рано утром, нам сообщили эту печальную новость. Она очень многое сделала за все эти годы для детей, это очень большая потеря для всех нас», — рассказали URA.RU в фонде. Коллега Надежды Батист Евгений Тимофеев отметил, что эта новость стала для него душераздирающей. Он сообщил, что челябинка создала благотворительный фонд около 30 лет назад и все это время помогала детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. «У меня душераздирающая новость. От нас ушла Надежда Алексеевна Батист, мой НКО коллега, друг и наставник», — написал Тимофеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным фонда, она родилась 12 июля 1949 года, много лет жизни отдала спорту, работала в детской комнате милиции с трудными подростками. После тяжелых травм оказалась на инвалидности, возглавляла общество инвалидов, а в 1997 году основала фонд помощи детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...