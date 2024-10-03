В Челябинске скончалась основатель благотворительного фонда помощи сиротам

Надежда Батист основала фонд помощи детям-сиротам порядка 30 лет назад Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске скончалась основательница фонда помощи детям-сиротам «Надежда» Надежда Батист. Об этом сообщили URA.RU в фонде.

«Надежды Алексеевны не стало рано утром, нам сообщили эту печальную новость. Она очень многое сделала за все эти годы для детей, это очень большая потеря для всех нас», — рассказали URA.RU в фонде.

Коллега Надежды Батист Евгений Тимофеев отметил, что эта новость стала для него душераздирающей. Он сообщил, что челябинка создала благотворительный фонд около 30 лет назад и все это время помогала детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«У меня душераздирающая новость. От нас ушла Надежда Алексеевна Батист, мой НКО коллега, друг и наставник», — написал Тимофеев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным фонда, она родилась 12 июля 1949 года, много лет жизни отдала спорту, работала в детской комнате милиции с трудными подростками. После тяжелых травм оказалась на инвалидности, возглавляла общество инвалидов, а в 1997 году основала фонд помощи детям.