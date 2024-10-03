В Петербурге на стройках нашли 200 нелегальных мигрантов, их выдворят из РФ. Видео

03 октября 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Из страны выдворят еще около 200 нелегальных мигрантов Фото: Илья Московец © URA.RU В Санкт-Петербурге прошли рейды по строительным объектам. Было составлено около 1 500 протоколов, и примерно 200 иностранных граждан отправили в центр временного содержания для депортации на родину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по региону. «По результатам проверок на стройках выявили около двухсот человек. Они направлены в центр содержания иностранцев для последующего выдворения из страны», — рассказали в областном главке. Полиция также возбудила 64 уголовных дела против владельцев квартир, которые занимались фиктивной регистрацией иностранцев. Рейды на стройках Петербурга продолжатся. Ранее в Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконной постановкой на миграционный учет. У членов преступной группы прошли обыски. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге прошли рейды по строительным объектам. Было составлено около 1 500 протоколов, и примерно 200 иностранных граждан отправили в центр временного содержания для депортации на родину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по региону. «По результатам проверок на стройках выявили около двухсот человек. Они направлены в центр содержания иностранцев для последующего выдворения из страны», — рассказали в областном главке. Полиция также возбудила 64 уголовных дела против владельцев квартир, которые занимались фиктивной регистрацией иностранцев. Рейды на стройках Петербурга продолжатся. Ранее в Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконной постановкой на миграционный учет. У членов преступной группы прошли обыски.