В Петербурге на стройках нашли 200 нелегальных мигрантов, их выдворят из РФ. Видео

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Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Екатеринбург , мигранты, строительная площадка, стройка, стройплощадка
Из страны выдворят еще около 200 нелегальных мигрантов Фото:

В Санкт-Петербурге прошли рейды по строительным объектам. Было составлено около 1 500 протоколов, и примерно 200 иностранных граждан отправили в центр временного содержания для депортации на родину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

«По результатам проверок на стройках выявили около двухсот человек. Они направлены в центр содержания иностранцев для последующего выдворения из страны», — рассказали в областном главке.

Полиция также возбудила 64 уголовных дела против владельцев квартир, которые занимались фиктивной регистрацией иностранцев. Рейды на стройках Петербурга продолжатся.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконной постановкой на миграционный учет. У членов преступной группы прошли обыски.

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В Санкт-Петербурге прошли рейды по строительным объектам. Было составлено около 1 500 протоколов, и примерно 200 иностранных граждан отправили в центр временного содержания для депортации на родину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по региону. «По результатам проверок на стройках выявили около двухсот человек. Они направлены в центр содержания иностранцев для последующего выдворения из страны», — рассказали в областном главке. Полиция также возбудила 64 уголовных дела против владельцев квартир, которые занимались фиктивной регистрацией иностранцев. Рейды на стройках Петербурга продолжатся. Ранее в Санкт-Петербурге силовики пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконной постановкой на миграционный учет. У членов преступной группы прошли обыски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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