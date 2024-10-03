В Челябинске отменили закупку на обслуживание автобусов от Белого хутора до вокзала

Организатор перевозок отменил закупку на обслуживание автобусов под номером 136к, следующих от поселка Западный микрорайона Белый хутор до железнодорожного вокзала в Челябинске. Общая стоимость контракта составляла почти 450 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.
«Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту № 136К „Поселок Западный (микрорайон Белый хутор) — город Челябинск (Железнодорожный вокзал). Начальная цена 447 млн 854 тысячи рулей. Определение отменено поставщиком“, — сообщается на сайте.
Официальная причина отмены аукциона не известна, но 30 сентября в миндор поступил запрос о разъяснении положений проектной документации. В нем потенциальный участник закупки указал на противоречие в требованиях к автобусам малого класса, поскольку их высота должна быть не выше 3 метров, при этом на крыше необходимо разместить кондиционер. Это соответствует требованиям, самые популярные модели малых автобусов не могут выполнить такие условия.
По документам, на линию выйдут 16 автобусов малого класса, восемь из них будут на 16 сидячих мест и столько же — на 21 место. В резерв также отправятся по одной единице транспорта указанных видов транспорта.
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