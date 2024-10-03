Жена нефтяного миллиардера из ХМАО устроит светский бал в Москве

Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, организует в Москве фэшн-бал. Ежегодно на него съезжаются селебрити и стилисты звезд российского шоу-бизнеса.
«Главный Fashion ball будет в Москве. Я уже готовлю роскошную корону для победительницы», — написала Мельник в своем блоге в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Годом ранее Мельник устраивала роскошный бал в стиле «гжель» в Сургуте. Его посетили более двухсот гостей, среди них были звезды модной индустрии Омар Байрамов и Александр Белов. Ведущей мероприятия выступила Эвелина Бледанс, а на сцене пел экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.
Сама Мельник владеет частными клиниками красоты в Сургуте стоимостью порядка 90 миллионов рублей. Также бизнес-леди создала собственный бренд ювелирных украшений, в которых блистали Филипп Киркоров, Наташа Королева, Надежда Бабкина и многие другие знаменитости.
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