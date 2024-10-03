Жена нефтяного миллиардера из ХМАО устроит светский бал в Москве

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Татьяна Мельник устроит светский бал в Москве
Татьяна Мельник устроит светский бал в Москве Фото:

Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, организует в Москве фэшн-бал. Ежегодно на него съезжаются селебрити и стилисты звезд российского шоу-бизнеса.

«Главный Fashion ball будет в Москве. Я уже готовлю роскошную корону для победительницы», — написала Мельник в своем блоге в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Годом ранее Мельник устраивала роскошный бал в стиле «гжель» в Сургуте. Его посетили более двухсот гостей, среди них были звезды модной индустрии Омар Байрамов и Александр Белов. Ведущей мероприятия выступила Эвелина Бледанс, а на сцене пел экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

Сама Мельник владеет частными клиниками красоты в Сургуте стоимостью порядка 90 миллионов рублей. Также бизнес-леди создала собственный бренд ювелирных украшений, в которых блистали Филипп Киркоров, Наташа Королева, Надежда Бабкина и многие другие знаменитости.

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Татьяна Мельник, жена владельца крупной югорской нефтесервисной компании «Экотон» Ярослава Мельника, организует в Москве фэшн-бал. Ежегодно на него съезжаются селебрити и стилисты звезд российского шоу-бизнеса. «Главный Fashion ball будет в Москве. Я уже готовлю роскошную корону для победительницы», — написала Мельник в своем блоге в соцсети Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Годом ранее Мельник устраивала роскошный бал в стиле «гжель» в Сургуте. Его посетили более двухсот гостей, среди них были звезды модной индустрии Омар Байрамов и Александр Белов. Ведущей мероприятия выступила Эвелина Бледанс, а на сцене пел экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. Сама Мельник владеет частными клиниками красоты в Сургуте стоимостью порядка 90 миллионов рублей. Также бизнес-леди создала собственный бренд ювелирных украшений, в которых блистали Филипп Киркоров, Наташа Королева, Надежда Бабкина и многие другие знаменитости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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