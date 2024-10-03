Полиция Челябинска задержала двух мужчин, преследовавших девочек. Фото

03 октября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Полиция оперативно установила личности мужчина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Челябинска задержала двух мужчин, которые преследовали девочек в Тракторозаводском районе Челябинска и хотели зайти за ними в подъезд. Ими оказались два наркомана, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент попал на камеры домофона. «Сотрудники отдела полиции „Тракторозаводский“ установили и задержали лиц, запечатленных на видеозаписи с камеры домофона. Ими оказались наркозависимые жители района, 1989 и 1980 годов рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции отметили, что оперативно отреагировали на публикацию в соцсетях, где на видео 2 октября двое мужчин идут за двумя девочками 10 и 13 лет. Подростки сделали вид, что собираются зайти в подъезд, но не сделали это, а развернулись и ушли. Мужчинам пришлось также ретироваться. В полиции установили, что умысла на совершение противоправных деяний в отношении подростков у задержанных не было. Мужчины оказались наркозависимыми Полиция Южного Урала Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Челябинска задержала двух мужчин, которые преследовали девочек в Тракторозаводском районе Челябинска и хотели зайти за ними в подъезд. Ими оказались два наркомана, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент попал на камеры домофона. «Сотрудники отдела полиции „Тракторозаводский“ установили и задержали лиц, запечатленных на видеозаписи с камеры домофона. Ими оказались наркозависимые жители района, 1989 и 1980 годов рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции отметили, что оперативно отреагировали на публикацию в соцсетях, где на видео 2 октября двое мужчин идут за двумя девочками 10 и 13 лет. Подростки сделали вид, что собираются зайти в подъезд, но не сделали это, а развернулись и ушли. Мужчинам пришлось также ретироваться. В полиции установили, что умысла на совершение противоправных деяний в отношении подростков у задержанных не было.