Полиция Челябинска задержала двух мужчин, преследовавших девочек. Фото

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Приговоры бывшим сотрудникам СК РФ Дмитрию Зыкову и Кириллу Зубкову. Челябинск, приговор, конвой, арест, тюрьма, наказание, преступление, полиция, зубков кирилл
Полиция оперативно установила личности мужчина Фото:

Полиция Челябинска задержала двух мужчин, которые преследовали девочек в Тракторозаводском районе Челябинска и хотели зайти за ними в подъезд. Ими оказались два наркомана, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент попал на камеры домофона.

«Сотрудники отдела полиции „Тракторозаводский“ установили и задержали лиц, запечатленных на видеозаписи с камеры домофона. Ими оказались наркозависимые жители района, 1989 и 1980 годов рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного главка полиции отметили, что оперативно отреагировали на публикацию в соцсетях, где на видео 2 октября двое мужчин идут за двумя девочками 10 и 13 лет. Подростки сделали вид, что собираются зайти в подъезд, но не сделали это, а развернулись и ушли. Мужчинам пришлось также ретироваться. В полиции установили, что умысла на совершение противоправных деяний в отношении подростков у задержанных не было.

Мужчины оказались наркозависимыми
Мужчины оказались наркозависимыми

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Полиция Челябинска задержала двух мужчин, которые преследовали девочек в Тракторозаводском районе Челябинска и хотели зайти за ними в подъезд. Ими оказались два наркомана, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Инцидент попал на камеры домофона. «Сотрудники отдела полиции „Тракторозаводский“ установили и задержали лиц, запечатленных на видеозаписи с камеры домофона. Ими оказались наркозависимые жители района, 1989 и 1980 годов рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции отметили, что оперативно отреагировали на публикацию в соцсетях, где на видео 2 октября двое мужчин идут за двумя девочками 10 и 13 лет. Подростки сделали вид, что собираются зайти в подъезд, но не сделали это, а развернулись и ушли. Мужчинам пришлось также ретироваться. В полиции установили, что умысла на совершение противоправных деяний в отношении подростков у задержанных не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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