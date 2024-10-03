Мизулина в Челябинске рассказала, почему не спела с Shamanом

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Мизулина. Челябинск
Екатерина Мизулина сказала, что не была на концерте Shamanа Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с детьми в Челябинске 3 октября рассказала, что не была на концерте Shamanа и не будет петь с ним. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Он предложил записать дуэт, это было в ходе нашей первой встречи. Я тогда согласилась, но через какое-то время я решила, что мне это не нужно. Мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом», — рассказала Мизулина.

Мизулина отметила, что позитивно относится к Shamanу и ей нравится то, что он делает. Она уточнила, что сейчас появляется много новых молодых исполнителей, она внимательно за этим следит и намерена больше делиться информацией о том, что она слушает.

Ранее стало известно, что певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отменил два концерта на Урале — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Магнитогорске (Челябинская область) — из-за личных обстоятельств. Они должны были пройти 24 сентября и 3 октября.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с детьми в Челябинске 3 октября рассказала, что не была на концерте Shamanа и не будет петь с ним. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Он предложил записать дуэт, это было в ходе нашей первой встречи. Я тогда согласилась, но через какое-то время я решила, что мне это не нужно. Мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом», — рассказала Мизулина. Мизулина отметила, что позитивно относится к Shamanу и ей нравится то, что он делает. Она уточнила, что сейчас появляется много новых молодых исполнителей, она внимательно за этим следит и намерена больше делиться информацией о том, что она слушает. Ранее стало известно, что певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отменил два концерта на Урале — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Магнитогорске (Челябинская область) — из-за личных обстоятельств. Они должны были пройти 24 сентября и 3 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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