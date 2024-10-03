Мизулина в Челябинске рассказала, почему не спела с Shamanом

03 октября 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина сказала, что не была на концерте Shamanа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с детьми в Челябинске 3 октября рассказала, что не была на концерте Shamanа и не будет петь с ним. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Он предложил записать дуэт, это было в ходе нашей первой встречи. Я тогда согласилась, но через какое-то время я решила, что мне это не нужно. Мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом», — рассказала Мизулина. Мизулина отметила, что позитивно относится к Shamanу и ей нравится то, что он делает. Она уточнила, что сейчас появляется много новых молодых исполнителей, она внимательно за этим следит и намерена больше делиться информацией о том, что она слушает. Ранее стало известно, что певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отменил два концерта на Урале — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Магнитогорске (Челябинская область) — из-за личных обстоятельств. Они должны были пройти 24 сентября и 3 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с детьми в Челябинске 3 октября рассказала, что не была на концерте Shamanа и не будет петь с ним. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Он предложил записать дуэт, это было в ходе нашей первой встречи. Я тогда согласилась, но через какое-то время я решила, что мне это не нужно. Мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом», — рассказала Мизулина. Мизулина отметила, что позитивно относится к Shamanу и ей нравится то, что он делает. Она уточнила, что сейчас появляется много новых молодых исполнителей, она внимательно за этим следит и намерена больше делиться информацией о том, что она слушает. Ранее стало известно, что певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отменил два концерта на Урале — в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и Магнитогорске (Челябинская область) — из-за личных обстоятельств. Они должны были пройти 24 сентября и 3 октября.