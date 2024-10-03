Встречу нового полпреда Жоги с уральскими губернаторами перенесли

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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, жога артем
Артем Жога прибудет в Екатеринбург вечером 3 октября Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Новый полпред президента РФ на Урале Владимир Жога познакомится с губернаторами позднее, чем задумывалось. Об этом URA.RU сообщили два источника.

«Встреча перенесена [с 3-го] на 4 октября», — поделился один из них. Второй собеседник уточнил, что Жога прилетит в Екатеринбург из Москвы через несколько часов.

О его назначении на пост полпреда было объявлено минувшей ночью — после встречи Жоги с президентом Владимиром Путиным. Он, последний год возглавлявший парламент ДНР, уже озвучил свои первые планы.

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Новый полпред президента РФ на Урале Владимир Жога познакомится с губернаторами позднее, чем задумывалось. Об этом URA.RU сообщили два источника. «Встреча перенесена [с 3-го] на 4 октября», — поделился один из них. Второй собеседник уточнил, что Жога прилетит в Екатеринбург из Москвы через несколько часов. О его назначении на пост полпреда было объявлено минувшей ночью — после встречи Жоги с президентом Владимиром Путиным. Он, последний год возглавлявший парламент ДНР, уже озвучил свои первые планы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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