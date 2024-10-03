Встречу нового полпреда Жоги с уральскими губернаторами перенесли

Артем Жога прибудет в Екатеринбург вечером 3 октября
новость из сюжетаСмена полпреда Путина на Урале
Новый полпред президента РФ на Урале Владимир Жога познакомится с губернаторами позднее, чем задумывалось. Об этом URA.RU сообщили два источника.
«Встреча перенесена [с 3-го] на 4 октября», — поделился один из них. Второй собеседник уточнил, что Жога прилетит в Екатеринбург из Москвы через несколько часов.
О его назначении на пост полпреда было объявлено минувшей ночью — после встречи Жоги с президентом Владимиром Путиным. Он, последний год возглавлявший парламент ДНР, уже озвучил свои первые планы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.