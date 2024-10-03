Встречу нового полпреда Жоги с уральскими губернаторами перенесли

03 октября 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Артем Жога прибудет в Екатеринбург вечером 3 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ на Урале Владимир Жога познакомится с губернаторами позднее, чем задумывалось. Об этом URA.RU сообщили два источника. «Встреча перенесена [с 3-го] на 4 октября», — поделился один из них. Второй собеседник уточнил, что Жога прилетит в Екатеринбург из Москвы через несколько часов. О его назначении на пост полпреда было объявлено минувшей ночью — после встречи Жоги с президентом Владимиром Путиным. Он, последний год возглавлявший парламент ДНР, уже озвучил свои первые планы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ на Урале Владимир Жога познакомится с губернаторами позднее, чем задумывалось. Об этом URA.RU сообщили два источника. «Встреча перенесена [с 3-го] на 4 октября», — поделился один из них. Второй собеседник уточнил, что Жога прилетит в Екатеринбург из Москвы через несколько часов. О его назначении на пост полпреда было объявлено минувшей ночью — после встречи Жоги с президентом Владимиром Путиным. Он, последний год возглавлявший парламент ДНР, уже озвучил свои первые планы.