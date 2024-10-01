Уральских губернаторов собирают на встречу с новым полпредом Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с полпредом по агропрому в УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений, моор александр, шумков вадим
Главы регионов съедутся в Екатеринбург 3 октября Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Нового полпреда президента РФ в УрФО представят, вероятно, 3 октября. Как стало известно URA.RU, губернаторы уже получили приглашения на церемонию в Екатеринбурге.

«Насколько я знаю, мероприятие намечено на середину или вторую половину дня», — поделился один источник агентства. Эту информацию подтвердили собеседники, близкие к главам двух уральских регионов. «Ориентируемся на послеобеденное время. Ожидается присутствие всех губернаторов», — уточнил один из них.

«Указа президента о назначении полномочного представителя в Уральском федеральном округе нет. Говорить о вероятных датах представления преждевременно», — прокомментировали корреспонденту в аппарате полпредства.

Как ранее неоднократно сообщало агентство, новым полпредом станет спикер парламента ДНР Артем Жога. Изначально ожидалось, что указ о его назначении будет обнародован 24 сентября — сразу после ухода Владимира Якушева — или 25-го. Но, по слухам, якобы произошла заминка: в последний момент пришлось отложить встречу Жоги с главой государства Владимиром Путиным (сам Жога это, впрочем, не подтверждал). По этой или какой-то иной причине уральское полпредство осталось без полновесного руководителя на рекордно длительный — уже семидневный — срок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нового полпреда президента РФ в УрФО представят, вероятно, 3 октября. Как стало известно URA.RU, губернаторы уже получили приглашения на церемонию в Екатеринбурге. «Насколько я знаю, мероприятие намечено на середину или вторую половину дня», — поделился один источник агентства. Эту информацию подтвердили собеседники, близкие к главам двух уральских регионов. «Ориентируемся на послеобеденное время. Ожидается присутствие всех губернаторов», — уточнил один из них. «Указа президента о назначении полномочного представителя в Уральском федеральном округе нет. Говорить о вероятных датах представления преждевременно», — прокомментировали корреспонденту в аппарате полпредства. Как ранее неоднократно сообщало агентство, новым полпредом станет спикер парламента ДНР Артем Жога. Изначально ожидалось, что указ о его назначении будет обнародован 24 сентября — сразу после ухода Владимира Якушева — или 25-го. Но, по слухам, якобы произошла заминка: в последний момент пришлось отложить встречу Жоги с главой государства Владимиром Путиным (сам Жога это, впрочем, не подтверждал). По этой или какой-то иной причине уральское полпредство осталось без полновесного руководителя на рекордно длительный — уже семидневный — срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...