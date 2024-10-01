Уральских губернаторов собирают на встречу с новым полпредом Путина

Нового полпреда президента РФ в УрФО представят, вероятно, 3 октября. Как стало известно URA.RU, губернаторы уже получили приглашения на церемонию в Екатеринбурге.
«Насколько я знаю, мероприятие намечено на середину или вторую половину дня», — поделился один источник агентства. Эту информацию подтвердили собеседники, близкие к главам двух уральских регионов. «Ориентируемся на послеобеденное время. Ожидается присутствие всех губернаторов», — уточнил один из них.
«Указа президента о назначении полномочного представителя в Уральском федеральном округе нет. Говорить о вероятных датах представления преждевременно», — прокомментировали корреспонденту в аппарате полпредства.
Как ранее неоднократно сообщало агентство, новым полпредом станет спикер парламента ДНР Артем Жога. Изначально ожидалось, что указ о его назначении будет обнародован 24 сентября — сразу после ухода Владимира Якушева — или 25-го. Но, по слухам, якобы произошла заминка: в последний момент пришлось отложить встречу Жоги с главой государства Владимиром Путиным (сам Жога это, впрочем, не подтверждал). По этой или какой-то иной причине уральское полпредство осталось без полновесного руководителя на рекордно длительный — уже семидневный — срок.
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