24 марта 2024
23 марта 2024

Школьник из ХМАО перевел аферистам 150 тысяч рублей за повышение уровня в игре

© Служба новостей «URA.RU»
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Семилетка из ХМАО перевел мошенникам 150 тысяч рублей с маминой карты Фото:

Семилетний мальчик из поселка Белый Яр Сургутского района ХМАО перевел с маминой карты почти 150 тысяч рублей мошенникам за повышение уровня в компьютерной игре. Узнав о переводе, мать обратилась в полицию.

«В одном из мессенджеров семилетнему сыну жительницы поселка Белый Яр пришло сообщение от неизвестного: представившись игроком компьютерной игры, в которую активно играет несовершеннолетний, он предложил приобрести виртуальные средства для перехода на более высокий уровень и стать профи. Согласившись, мальчик перевел с карты мамы более 148 тысяч рублей», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте.

Мошенники не выполнили свои обещания, и после получения денег перестали выходить на связь. Мать школьника обратилась с заявлением в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району. В полиции завели дело по факту мошенничества, сотрудники ведомства разыскивают аферистов.

Ранее URA.RU писало, что школьница из Сургута перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам, которые представились разработчиками игры Roblox. Таким образом она хотела обновить приложение.

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Семилетний мальчик из поселка Белый Яр Сургутского района ХМАО перевел с маминой карты почти 150 тысяч рублей мошенникам за повышение уровня в компьютерной игре. Узнав о переводе, мать обратилась в полицию. «В одном из мессенджеров семилетнему сыну жительницы поселка Белый Яр пришло сообщение от неизвестного: представившись игроком компьютерной игры, в которую активно играет несовершеннолетний, он предложил приобрести виртуальные средства для перехода на более высокий уровень и стать профи. Согласившись, мальчик перевел с карты мамы более 148 тысяч рублей», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте. Мошенники не выполнили свои обещания, и после получения денег перестали выходить на связь. Мать школьника обратилась с заявлением в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району. В полиции завели дело по факту мошенничества, сотрудники ведомства разыскивают аферистов. Ранее URA.RU писало, что школьница из Сургута перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам, которые представились разработчиками игры Roblox. Таким образом она хотела обновить приложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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