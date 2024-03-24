Школьник из ХМАО перевел аферистам 150 тысяч рублей за повышение уровня в игре

Семилетний мальчик из поселка Белый Яр Сургутского района ХМАО перевел с маминой карты почти 150 тысяч рублей мошенникам за повышение уровня в компьютерной игре. Узнав о переводе, мать обратилась в полицию.
«В одном из мессенджеров семилетнему сыну жительницы поселка Белый Яр пришло сообщение от неизвестного: представившись игроком компьютерной игры, в которую активно играет несовершеннолетний, он предложил приобрести виртуальные средства для перехода на более высокий уровень и стать профи. Согласившись, мальчик перевел с карты мамы более 148 тысяч рублей», — сообщила полиция ХМАО на официальном сайте.
Мошенники не выполнили свои обещания, и после получения денег перестали выходить на связь. Мать школьника обратилась с заявлением в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району. В полиции завели дело по факту мошенничества, сотрудники ведомства разыскивают аферистов.
Ранее URA.RU писало, что школьница из Сургута перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам, которые представились разработчиками игры Roblox. Таким образом она хотела обновить приложение.
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