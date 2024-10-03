Главное о хищениях при реконструкции пермского военного госпиталя

СК: Сергель объявлен в розыск по делу о хищениях при ремонте пермского госпиталя
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Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СКР
Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СКР Фото:

По делу о хищении 35 млн рублей при проведении капитального ремонта исторического «Дома воинского присутствия» на территории пермского гарнизонного госпиталя арестован бывший начальник филиала «Строительное управление по ЦВО» «Военно-строительной компании» Сергей Сухов. Его заместитель Дмитрий Сергель объявлен в межгосударственный розыск и также заочно арестован. URA.RU собрало воедино все, что известно о ходе расследования уголовного дела.

«Дом воинского присутствия» расположен на территории пермского гарнизонного госпиталя. Он является объектом культурного наследия. По данным следствия, в 2021 году Минобороны РФ заключило контракт с «Военно-строительной компанией» («ВСК») на проведение капремонта здания. Стоимость работ составляла более 190 млн рублей. «ВСК» привлекла работам ООО «РСК „Герфест“» и ООО «СК „Кронос“». А те уже наняли ООО «Специальные технологии строительства» (ООО «СТС»).

С июня 2022 по октябрь 2023 года РСК «Герфест» и СК «Кронос» передали ООО «СТС» более 200 миллионов рублей в виде аванса за выполнение работ. После этого деньги были переведены на различные счета и обналичены.

Следователи считают, что для того, чтобы скрыть финансовые махинации, руководство филиала «Строительное управление по ЦВО» привлекли для выполнения части работ других подрядчиков. Договоры с ним при этом не были заключены, а деньги им заплатили из средств, которые заранее были выведены из казначейского учета.

Экс-начальнику филиала «Строительное управление по ЦВО» Сергею Сухову было предъявлено обвинение в хищении в особо крупном размере. Его отправили в СИЗО. Его заместителя Дмитрия Сергеля арестовали заочно. Он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.

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По делу о хищении 35 млн рублей при проведении капитального ремонта исторического «Дома воинского присутствия» на территории пермского гарнизонного госпиталя арестован бывший начальник филиала «Строительное управление по ЦВО» «Военно-строительной компании» Сергей Сухов. Его заместитель Дмитрий Сергель объявлен в межгосударственный розыск и также заочно арестован. URA.RU собрало воедино все, что известно о ходе расследования уголовного дела. «Дом воинского присутствия» расположен на территории пермского гарнизонного госпиталя. Он является объектом культурного наследия. По данным следствия, в 2021 году Минобороны РФ заключило контракт с «Военно-строительной компанией» («ВСК») на проведение капремонта здания. Стоимость работ составляла более 190 млн рублей. «ВСК» привлекла работам ООО «РСК „Герфест“» и ООО «СК „Кронос“». А те уже наняли ООО «Специальные технологии строительства» (ООО «СТС»). С июня 2022 по октябрь 2023 года РСК «Герфест» и СК «Кронос» передали ООО «СТС» более 200 миллионов рублей в виде аванса за выполнение работ. После этого деньги были переведены на различные счета и обналичены. Следователи считают, что для того, чтобы скрыть финансовые махинации, руководство филиала «Строительное управление по ЦВО» привлекли для выполнения части работ других подрядчиков. Договоры с ним при этом не были заключены, а деньги им заплатили из средств, которые заранее были выведены из казначейского учета. Экс-начальнику филиала «Строительное управление по ЦВО» Сергею Сухову было предъявлено обвинение в хищении в особо крупном размере. Его отправили в СИЗО. Его заместителя Дмитрия Сергеля арестовали заочно. Он объявлен в межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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