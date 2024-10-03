Замглавы филиала Военно-строительной компании Сергеля объявили в розыск по делу о хищениях в МО

СК объявил в международный розыск Сергеля по делу о хищениях в Минобороны

03 октября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Сергей Сергель подозревается в хищении крупной суммы денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании Сергей Сергель объявлен в межгосударственный розыск по делу о крупном хищении бюджетных средств Минобороны России. Об этом сообщают военные следственные органы Следственного комитета РФ. «Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет telegram-канал «Военслед». Он объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении более 35 миллионов рублей по государственному оборонному заказу. По данным следствия, в 2022 году экс-начальник филиала Сергей Сухов, директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко и Сергей Сергель, исполняя государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов присвоили себе более 35 миллионов рублей. Расследование дела продолжается и находится под контролем в Главном военном следственном управлении СК РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании Сергей Сергель объявлен в межгосударственный розыск по делу о крупном хищении бюджетных средств Минобороны России. Об этом сообщают военные следственные органы Следственного комитета РФ. «Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет telegram-канал «Военслед». Он объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении более 35 миллионов рублей по государственному оборонному заказу. По данным следствия, в 2022 году экс-начальник филиала Сергей Сухов, директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко и Сергей Сергель, исполняя государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов присвоили себе более 35 миллионов рублей. Расследование дела продолжается и находится под контролем в Главном военном следственном управлении СК РФ.