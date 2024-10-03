Замглавы филиала Военно-строительной компании Сергеля объявили в розыск по делу о хищениях в МО

СК объявил в международный розыск Сергеля по делу о хищениях в Минобороны
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Сергей Сергель подозревается в хищении крупной суммы денег Фото:

Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании Сергей Сергель объявлен в межгосударственный розыск по делу о крупном хищении бюджетных средств Минобороны России. Об этом сообщают военные следственные органы Следственного комитета РФ.

«Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет telegram-канал «Военслед». Он объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении более 35 миллионов рублей по государственному оборонному заказу.

По данным следствия, в 2022 году экс-начальник филиала Сергей Сухов, директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко и Сергей Сергель, исполняя государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов присвоили себе более 35 миллионов рублей. Расследование дела продолжается и находится под контролем в Главном военном следственном управлении СК РФ.

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Заместитель начальника филиала Военно-строительной компании Сергей Сергель объявлен в межгосударственный розыск по делу о крупном хищении бюджетных средств Минобороны России. Об этом сообщают военные следственные органы Следственного комитета РФ. «Сергель объявлен в межгосударственный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишет telegram-канал «Военслед». Он объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении более 35 миллионов рублей по государственному оборонному заказу. По данным следствия, в 2022 году экс-начальник филиала Сергей Сухов, директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко и Сергей Сергель, исполняя государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми, путем подлога документов присвоили себе более 35 миллионов рублей. Расследование дела продолжается и находится под контролем в Главном военном следственном управлении СК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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