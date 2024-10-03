Путин назначил прокурором Челябинской области Игоря Донгаузера

03 октября 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о прокуроре Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Игорь Донгаузер возглавил прокуратуру Челябинской области. Соответствующий указан подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить на пятилетний срок Донгаузера Игоря Валерьевича прокурором Челябинской области, освободив его от занимаемой должности. Указ вступает в силу с момента опубликования», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). Место прокурора Челябинской области стало вакантным после отставки Карена Габриеляна в июне 2024 года. С того момента региональным ведомством в статусе и. о. руководил Евгений Федоров. Слухи о назначении Донгаузера поползли в середине июля. Донгаузер родился в 1982 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С отличием окончил юрфак Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. В органах прокуратуры работает с 2004 года. До 2022 года трудился в различных отделах городской прокуратуры. Указом президента РФ от 31.01.2022 назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области. Имеет ряд ведомственных наград, среди которых знак отличия «За верность закону» третьей степени, почетная грамота, юбилейная медаль «300 лет прокуратуре России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Игорь Донгаузер возглавил прокуратуру Челябинской области. Соответствующий указан подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить на пятилетний срок Донгаузера Игоря Валерьевича прокурором Челябинской области, освободив его от занимаемой должности. Указ вступает в силу с момента опубликования», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). Место прокурора Челябинской области стало вакантным после отставки Карена Габриеляна в июне 2024 года. С того момента региональным ведомством в статусе и. о. руководил Евгений Федоров. Слухи о назначении Донгаузера поползли в середине июля. Донгаузер родился в 1982 году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С отличием окончил юрфак Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. В органах прокуратуры работает с 2004 года. До 2022 года трудился в различных отделах городской прокуратуры. Указом президента РФ от 31.01.2022 назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области. Имеет ряд ведомственных наград, среди которых знак отличия «За верность закону» третьей степени, почетная грамота, юбилейная медаль «300 лет прокуратуре России».