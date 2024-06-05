В челябинской прокуратуре определились с временным руководителем

Прокуратуру Челябинской области в качестве и. о. возглавит Евгений Федоров

05 июня 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В качестве и. о. прокуратуру Челябинской области возглавит старший советник юстиции Евгений Федоров Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Прокуратуру Челябинской области в качестве и. о. возглавит заместитель ушедшего в отставку Карена Габриеляна — Евгений Федоров. Об этом URA.RU 5 июня сообщил источник. «Исполняющим обязанности прокурора области назначен Федоров. Его кандидатура была утверждена, так как первый заместитель прокурора Павел Вепрев находится в отпуске», — рассказал источник. По данным URA.RU, Федоров будет руководить ведомством, пускай и в статусе и. о., до выхода Вепрева на работу. Далее руководство перейдет к первому заместителю. По данным URA.RU, Габриелян после почти 40 лет службы отправился в отставку. В Москве согласовали его заявление. Предварительно, он уйдет в запланированный отпуск, из которого не выйдет на прежнее место работы, оставшись на пенсии. В пресс-службе ведомства кадровые вопросы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратуру Челябинской области в качестве и. о. возглавит заместитель ушедшего в отставку Карена Габриеляна — Евгений Федоров. Об этом URA.RU 5 июня сообщил источник. «Исполняющим обязанности прокурора области назначен Федоров. Его кандидатура была утверждена, так как первый заместитель прокурора Павел Вепрев находится в отпуске», — рассказал источник. По данным URA.RU, Федоров будет руководить ведомством, пускай и в статусе и. о., до выхода Вепрева на работу. Далее руководство перейдет к первому заместителю. По данным URA.RU, Габриелян после почти 40 лет службы отправился в отставку. В Москве согласовали его заявление. Предварительно, он уйдет в запланированный отпуск, из которого не выйдет на прежнее место работы, оставшись на пенсии. В пресс-службе ведомства кадровые вопросы не комментируют.