В челябинской прокуратуре определились с временным руководителем

Прокуратуру Челябинской области в качестве и. о. возглавит Евгений Федоров
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Пленарное заседание Пермской городской думы. Утверждение мэра. Пермь, полковник, погоны, погоны прокурора
В качестве и. о. прокуратуру Челябинской области возглавит старший советник юстиции Евгений Федоров Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Прокуратуру Челябинской области в качестве и. о. возглавит заместитель ушедшего в отставку Карена Габриеляна — Евгений Федоров. Об этом URA.RU 5 июня сообщил источник.

«Исполняющим обязанности прокурора области назначен Федоров. Его кандидатура была утверждена, так как первый заместитель прокурора Павел Вепрев находится в отпуске», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Федоров будет руководить ведомством, пускай и в статусе и. о., до выхода Вепрева на работу. Далее руководство перейдет к первому заместителю.

По данным URA.RU, Габриелян после почти 40 лет службы отправился в отставку. В Москве согласовали его заявление. Предварительно, он уйдет в запланированный отпуск, из которого не выйдет на прежнее место работы, оставшись на пенсии. В пресс-службе ведомства кадровые вопросы не комментируют.

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Прокуратуру Челябинской области в качестве и. о. возглавит заместитель ушедшего в отставку Карена Габриеляна — Евгений Федоров. Об этом URA.RU 5 июня сообщил источник. «Исполняющим обязанности прокурора области назначен Федоров. Его кандидатура была утверждена, так как первый заместитель прокурора Павел Вепрев находится в отпуске», — рассказал источник. По данным URA.RU, Федоров будет руководить ведомством, пускай и в статусе и. о., до выхода Вепрева на работу. Далее руководство перейдет к первому заместителю. По данным URA.RU, Габриелян после почти 40 лет службы отправился в отставку. В Москве согласовали его заявление. Предварительно, он уйдет в запланированный отпуск, из которого не выйдет на прежнее место работы, оставшись на пенсии. В пресс-службе ведомства кадровые вопросы не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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