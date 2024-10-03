Почему в Челябинске взлетели цены на вторичное жилье

В Челябинске цены на вторичное жилье продолжают расти, а число предложений снижается. На данный момент средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в городе составляет 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Челябинска в сентябре превысила 95 тысяч рублей, увеличившись на 0,2%. За последний месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе снизилось на 0,3%. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 4,5 миллионов рублей, а средняя площадь — 47,8 квадратных метров», — сообщается на сайте.
Коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров объясняет рост стоимости метров вторичного жилья в сентябре несколькими факторами. Во-первых, продавцы «вторички», которые стремятся получить наличные для улучшения жилищных условий и первоначального взноса по ипотеке, должны обладать большей суммой средств из-за недоступности льготных программ для большинства категорий людей. Они повышают цены, чтобы компенсировать подорожание кредитов, особенно если планируют купить жилье большей площади.
Во-вторых, ожидания снижения цен на вторичное жилье после сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке тоже пока не оправдались. Покупатели и продавцы в России, в том числе и в Челябинске, остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам.
Ранее челябинцы вошли в топ-3 покупателей вторичного жилья в Москве. При этом первое место заняли жители Санкт-Петербурга, а на третьем месте оказались жители Татарстана.
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