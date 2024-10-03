Власти Перми готовятся к установке новогодней ели

Пермские власти ищут подрядчика для установки главной новогодней елки
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка и демонтаж новогодней ели в Перми обойдется в 3,8 млн рублей
Установка и демонтаж новогодней ели в Перми обойдется в 3,8 млн рублей Фото:

За установку на городской эспланаде новогодней елки власти Перми готовы заплатить более 3,8 млн рублей. Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий объявила конкурс на поиск подрядчика.

«Услуги по монтажу, обслуживанию и демонтажу ели искусственной 30 метров с декоративным оформлением. Начальная цена контракта составляет 3 874 128,33 рубля», — указано на портале закупок.

Согласно техзаданию, елка должна быть установлена и украшена к середине декабря. Демонтировать ее будет нужно конце февраля.

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За установку на городской эспланаде новогодней елки власти Перми готовы заплатить более 3,8 млн рублей. Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий объявила конкурс на поиск подрядчика. «Услуги по монтажу, обслуживанию и демонтажу ели искусственной 30 метров с декоративным оформлением. Начальная цена контракта составляет 3 874 128,33 рубля», — указано на портале закупок. Согласно техзаданию, елка должна быть установлена и украшена к середине декабря. Демонтировать ее будет нужно конце февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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