Власти Перми готовятся к установке новогодней ели

Установка и демонтаж новогодней ели в Перми обойдется в 3,8 млн рублей
За установку на городской эспланаде новогодней елки власти Перми готовы заплатить более 3,8 млн рублей. Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий объявила конкурс на поиск подрядчика.
«Услуги по монтажу, обслуживанию и демонтажу ели искусственной 30 метров с декоративным оформлением. Начальная цена контракта составляет 3 874 128,33 рубля», — указано на портале закупок.
Согласно техзаданию, елка должна быть установлена и украшена к середине декабря. Демонтировать ее будет нужно конце февраля.
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