В продаже на маркетплейсах появился корм для квадроберов (представитель субкультуры, для которой характерны имитация движения животных, использование масок животных и накладных хвостов). Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина утверждает, что товар производится в Перми.
«На маркетплейсах появился корм для квадроберов. Производят в Перми, доставляют из Татарстана», — написала она в Telegram.
Корреспондент URA.RU нашел в интернет-магазине корм, про который сообщила Мизулина. В карточке товара производитель не указан. В составе значатся сахар-песок, заменитель масла какао — пальмоядровое масло, какао тертое, сыворотка молочная сухая, молоко сухое обезжиренное, кокосовое масло, какао-порошок, продукт экструдированных круп (крупа рисовая, мука пшеничная, сахар, какао — порошок, соль), пато. Пакет корма стоит 972 рубля.
Отзывов о продукте не, однако есть вопросы к продавцу. Так потенциальные покупатели интересуются: «Мужу хватит на завтрак?», «Для какой породы и какого возраста подходит?», «Для беременных квадроберш подойдет?», — шутят пользователи интернета.
Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену с предложением о введении уголовной ответственности для родителей квадроберов. Сенатор Наталия Косихина высказалась за полный запрет данной субкультуры в России. О том, кто такие квадроберы, URA.RU подробно рассказывало здесь. Участники движения в звериных масках притворяются животным — передвигаются на четвереньках, играют, едят из мисок.
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