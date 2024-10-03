Совфед поддержал введение ответственности для родителей квадроберов

03 октября 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

В Совфеде поддержали введение наказания для родителей детей-квадроберов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Совете Федерации поддержали идею введения ответственности для родителей детей, причастных к субкультуре квадроберов. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков. «Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности», — написал Пушков в своем telegram-канале, комментируя предложение ГД по введению ответственности для родителей детей-квадроберов. Он добавил, что деятельность такого рода «пусть гуляет по Сан-Франциско и Нью-Йорку», Россия не будет принимать в этом участия. Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену с предложением о введении уголовной ответственности для родителей квадроберов. Сенатор Наталия Косихина высказалась за полный запрет данной субкультуры в России, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Совете Федерации поддержали идею введения ответственности для родителей детей, причастных к субкультуре квадроберов. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков. «Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности», — написал Пушков в своем telegram-канале, комментируя предложение ГД по введению ответственности для родителей детей-квадроберов. Он добавил, что деятельность такого рода «пусть гуляет по Сан-Франциско и Нью-Йорку», Россия не будет принимать в этом участия. Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену с предложением о введении уголовной ответственности для родителей квадроберов. Сенатор Наталия Косихина высказалась за полный запрет данной субкультуры в России, передает RT.