Совфед поддержал введение ответственности для родителей квадроберов

В Совете Федерации поддержали идею введения ответственности для родителей детей, причастных к субкультуре квадроберов. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков.
«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности», — написал Пушков в своем telegram-канале, комментируя предложение ГД по введению ответственности для родителей детей-квадроберов. Он добавил, что деятельность такого рода «пусть гуляет по Сан-Франциско и Нью-Йорку», Россия не будет принимать в этом участия.
Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену с предложением о введении уголовной ответственности для родителей квадроберов. Сенатор Наталия Косихина высказалась за полный запрет данной субкультуры в России, передает RT.
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