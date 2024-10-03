Совфед поддержал введение ответственности для родителей квадроберов

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Сходка квадроберов. Тюмень , квадроберы, квадробика
В Совфеде поддержали введение наказания для родителей детей-квадроберов Фото:

В Совете Федерации поддержали идею введения ответственности для родителей детей, причастных к субкультуре квадроберов. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков.

«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности», — написал Пушков в своем telegram-канале, комментируя предложение ГД по введению ответственности для родителей детей-квадроберов. Он добавил, что деятельность такого рода «пусть гуляет по Сан-Франциско и Нью-Йорку», Россия не будет принимать в этом участия.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену с предложением о введении уголовной ответственности для родителей квадроберов. Сенатор Наталия Косихина высказалась за полный запрет данной субкультуры в России, передает RT.

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В Совете Федерации поддержали идею введения ответственности для родителей детей, причастных к субкультуре квадроберов. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков. «Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности», — написал Пушков в своем telegram-канале, комментируя предложение ГД по введению ответственности для родителей детей-квадроберов. Он добавил, что деятельность такого рода «пусть гуляет по Сан-Франциско и Нью-Йорку», Россия не будет принимать в этом участия. Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов обратился к детскому омбудсмену с предложением о введении уголовной ответственности для родителей квадроберов. Сенатор Наталия Косихина высказалась за полный запрет данной субкультуры в России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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