03 октября 2024

Свердловского экс-замминистра Шилиманова оставили в колонии

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Избрание меры пресечения гендиректору "Титановой долины" Кызласову по делу о получении взятки. Екатеринбург, шилиманов михаил
Михаилу Шилиманову осталось отсидеть чуть более четырех лет Фото:
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Уголовное дело гендиректора «Титановой долины»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал бывшему свердловскому замминистра экономики Михаилу Шилиманову в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого тюремного срока более мягким видом наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд согласился с мнением прокурора, отказав в удовлетворении ходатайства. Михаил Шилиманов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении», — рассказали в ведомстве.

Шилиманов был задержан в феврале 2020 года. Его обвинили в передаче взятки в три млн рублей директору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Затем суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в 13 млн рублей, уточнили в прокуратуре. Шилиманову осталось отсидеть четыре года.

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал бывшему свердловскому замминистра экономики Михаилу Шилиманову в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого тюремного срока более мягким видом наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд согласился с мнением прокурора, отказав в удовлетворении ходатайства. Михаил Шилиманов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении», — рассказали в ведомстве. Шилиманов был задержан в феврале 2020 года. Его обвинили в передаче взятки в три млн рублей директору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Затем суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в 13 млн рублей, уточнили в прокуратуре. Шилиманову осталось отсидеть четыре года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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