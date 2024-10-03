Общество Свердловского экс-замминистра Шилиманова оставили в колонии 04 октября 2024 в 10:37 Размер текста - 17 + Михаилу Шилиманову осталось отсидеть чуть более четырех лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело гендиректора «Титановой долины» Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал бывшему свердловскому замминистра экономики Михаилу Шилиманову в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого тюремного срока более мягким видом наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд согласился с мнением прокурора, отказав в удовлетворении ходатайства. Михаил Шилиманов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении», — рассказали в ведомстве. Шилиманов был задержан в феврале 2020 года. Его обвинили в передаче взятки в три млн рублей директору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Затем суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в 13 млн рублей, уточнили в прокуратуре. Шилиманову осталось отсидеть четыре года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал бывшему свердловскому замминистра экономики Михаилу Шилиманову в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого тюремного срока более мягким видом наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд согласился с мнением прокурора, отказав в удовлетворении ходатайства. Михаил Шилиманов продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в пенитенциарном учреждении», — рассказали в ведомстве. Шилиманов был задержан в феврале 2020 года. Его обвинили в передаче взятки в три млн рублей директору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Затем суд приговорил его к девяти годам колонии и штрафу в 13 млн рублей, уточнили в прокуратуре. Шилиманову осталось отсидеть четыре года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям