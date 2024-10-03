В ХМАО бизнесмены выступили против очередной налоговой нагрузки от мэрии

Бизнес-сообщество Югорска выступило против роста налоговой ставки
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО бизнесмены выступили против очередной налоговой нагрузки от мэрии
В ХМАО бизнесмены выступили против очередной налоговой нагрузки от мэрии Фото:

В Югорске предприниматели выступили против решения мэрии повысить ставку с 1 до 1,2 % на аренду помещений. Бизнес-сообщество подготовило коллективное обращение депутатам гордумы, сообщила URA.RU глава Ассоциации предпринимателей ХМАО Гулико Немазенко.

«Пока никаких внятных обоснований от чиновников мы не услышали. При бюджете города в пять миллиардов рублей — выпадающие доходы в размере шести миллионов рублей „погоду не сделают“. Мы предлагаем снизить ставку до 0,3%, как это сделали в Советском районе. Сегодня налоговое давление на бизнес привело к тому, что в городе закрылись многие предприятия. Чего еще ожидать при таком подходе?», — пояснила свою позицию журналисту агентства Немазенко.

Предприниматель и депутат Думы Югорска Кирилл Селезнев считает, что повышать ставку на аренду недвижимости нецелесообразно, поскольку в этом году на уровне региона увеличилась в разы кадастровая стоимость объектов капстроительства, которая будет использована для расчета налога на имущество. «Сегодня у предпринимателей уменьшились доходы. Зарабатывать стала сложней. Наблюдается кадровый голод. Многие не вытягивают налоговой нагрузки и снимают объекты с регистрации. Поэтому наша задача — сдержать ставку на прежнем уровне», — пояснил URA.RU бизнесмен.

Директор департамента экономического развития и проектного управления администрации Югорска Ирина Грудцына отказалась от каких-либо комментариев по телефону. В пресс-службу мэрии Югорска направлен запрос, на момент публикации ответ не получен.

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В Югорске предприниматели выступили против решения мэрии повысить ставку с 1 до 1,2 % на аренду помещений. Бизнес-сообщество подготовило коллективное обращение депутатам гордумы, сообщила URA.RU глава Ассоциации предпринимателей ХМАО Гулико Немазенко. «Пока никаких внятных обоснований от чиновников мы не услышали. При бюджете города в пять миллиардов рублей — выпадающие доходы в размере шести миллионов рублей „погоду не сделают“. Мы предлагаем снизить ставку до 0,3%, как это сделали в Советском районе. Сегодня налоговое давление на бизнес привело к тому, что в городе закрылись многие предприятия. Чего еще ожидать при таком подходе?», — пояснила свою позицию журналисту агентства Немазенко. Предприниматель и депутат Думы Югорска Кирилл Селезнев считает, что повышать ставку на аренду недвижимости нецелесообразно, поскольку в этом году на уровне региона увеличилась в разы кадастровая стоимость объектов капстроительства, которая будет использована для расчета налога на имущество. «Сегодня у предпринимателей уменьшились доходы. Зарабатывать стала сложней. Наблюдается кадровый голод. Многие не вытягивают налоговой нагрузки и снимают объекты с регистрации. Поэтому наша задача — сдержать ставку на прежнем уровне», — пояснил URA.RU бизнесмен. Директор департамента экономического развития и проектного управления администрации Югорска Ирина Грудцына отказалась от каких-либо комментариев по телефону. В пресс-службу мэрии Югорска направлен запрос, на момент публикации ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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