Сады, больницы и школы начали подключать к теплу еще в сентябре – по заявкам
В Челябинске к отоплению подключили более четырех тысяч домов. По состоянию на 17 часов 3 октября тепло появилось в 4 тысячах 116 многоквартирных домов, 165 школах, 348 детских садах и 144 медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе мэрии.
«По состоянию на 17 часов 3 октября подключены к теплоснабжению в городе Челябинске: 4116 многоквартирных домов, 165 школ, 348 детских садов, 144 лечебных учреждения», — сообщили в пресс-службе.
Отопительный сезон в Челябинске стартовал 1 октября. Подключить к отоплению весь город собираются в течении недели.
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