В Челябинске к отоплению подключили более четырех тысяч домов

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Сады, больницы и школы начали подключать к теплу еще в сентябре – по заявкам
Сады, больницы и школы начали подключать к теплу еще в сентябре – по заявкам Фото:

В Челябинске к отоплению подключили более четырех тысяч домов. По состоянию на 17 часов 3 октября тепло появилось в 4 тысячах 116 многоквартирных домов, 165 школах, 348 детских садах и 144 медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе мэрии.

«По состоянию на 17 часов 3 октября подключены к теплоснабжению в городе Челябинске: 4116 многоквартирных домов, 165 школ, 348 детских садов, 144 лечебных учреждения», — сообщили в пресс-службе.

Отопительный сезон в Челябинске стартовал 1 октября. Подключить к отоплению весь город собираются в течении недели.

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В Челябинске к отоплению подключили более четырех тысяч домов. По состоянию на 17 часов 3 октября тепло появилось в 4 тысячах 116 многоквартирных домов, 165 школах, 348 детских садах и 144 медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе мэрии. «По состоянию на 17 часов 3 октября подключены к теплоснабжению в городе Челябинске: 4116 многоквартирных домов, 165 школ, 348 детских садов, 144 лечебных учреждения», — сообщили в пресс-службе. Отопительный сезон в Челябинске стартовал 1 октября. Подключить к отоплению весь город собираются в течении недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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