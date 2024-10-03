Заместителя губернатора ХМАО Владислав Нигматулин, курирующий представительство ХМАО в Москве, не будет продолжать работу в новом составе правительства. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Нигматулин в последнее время пытался пробиться на прием к губернатору Руслану Кухаруку, но безуспешно. Для него это плохой сигнал. В теории, шанс сохраниться при обновлении состава правительства у него есть, но ненадолго — в краткосрочной перспективе Нигматулина все равно заменят», — рассказал инсайдер.
Получить комментарий Нигматулина на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что замглавы ХМАО Анатолий Уткин потеряет пост руководителя аппарата губернатора, но сохранит статус. Новым главой аппарата, по данным инсайдеров агентства, будет назначена бывшая подчиненная Кухарука, с которой он работал в мэрии Тюмени.
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