Курганские пожарные спасли мать и детей из квартиры, загоревшейся из-за проводки

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожарные потушили огонь на площади три квадратных метра Фото:

В селе Кетово Курганской области пожарные спасли мать и двоих детей из квартиры, которая загорелась из-за проводки. Огонь мгновенно перекинулся на натяжной потолок, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В селе Кетово загорелась квартира в пятиэтажке: закоротило проводку. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок. Пожарные спасли женщину и двоих детей», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что еще 30 человек вышли на улицу самостоятельно. Площадь пожара составила три квадратных метра, пострадавших нет.

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В селе Кетово Курганской области пожарные спасли мать и двоих детей из квартиры, которая загорелась из-за проводки. Огонь мгновенно перекинулся на натяжной потолок, сообщили в пресс-службе МЧС России. «В селе Кетово загорелась квартира в пятиэтажке: закоротило проводку. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок. Пожарные спасли женщину и двоих детей», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что еще 30 человек вышли на улицу самостоятельно. Площадь пожара составила три квадратных метра, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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