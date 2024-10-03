Курганские пожарные спасли мать и детей из квартиры, загоревшейся из-за проводки

Пожарные потушили огонь на площади три квадратных метра
В селе Кетово Курганской области пожарные спасли мать и двоих детей из квартиры, которая загорелась из-за проводки. Огонь мгновенно перекинулся на натяжной потолок, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В селе Кетово загорелась квартира в пятиэтажке: закоротило проводку. Пламя быстро перекинулось на натяжной потолок. Пожарные спасли женщину и двоих детей», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что еще 30 человек вышли на улицу самостоятельно. Площадь пожара составила три квадратных метра, пострадавших нет.
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