Свердловчане больше десяти лет живут в двухэтажке без воды и отопления

03 октября 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Жильцы многоквартирного дома вынуждены ходить за водой до ближайшей колонки (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители дома №13а по улице Лермонтова в Карпинске (Свердловская область) уже более десяти лет вынуждены обходиться без воды и отопления. Власти обещали подвести воду к дому еще в 2014 году, но до сих пор люди ходят за водой к ближайшей колонке. Об этом сообщили сами жильцы. «В агентстве недвижимости, через которое покупала квартиру, уверяли, что уже в 2014 году дом будет подключен к воде. Поэтому квартиру и купила. Мы даже ванную сделали и все подготовили к подключению дома к воде. А потом сроки перенесли на 2015 год, но и тогда воду не подключили. С тех пор подведение трубопровода только переносят и все на этом. дома все с водой, а мы в 2024 году вынуждены за водой до колонки ходить. При этом сама колонка не редко или не работает, или перемерзает зимой. Нет уже никаких сил терпеть это», — рассказала жительница дома Александра, передает «Вечерний Карпинск». Также люди жалуются на отсутствие отопления и проблему с выгребной ямой, которая уже сгнила. Отмечается, что несмотря на подготовку к подключению и неоднократные обращения жильцов в различные инстанции, в том числе прокуратуру, ситуация не изменилась. Власти говорят о нехватке бюджетных средств на строительство новых сетей, хотя проектно-сметная документация была разработана еще в 2019 году. Стоимость строительства трубопроводов оценивается почти в 2,4 миллиона рублей по ценам на второй квартал 2020 года. Планы на строительство сетей были исключены из бюджетных расходов в 2020 году, а по планам до 2025 года финансирование не предусмотрено. Жильцы надеются на помощь от нового управляющего Северного управленческого округа Александра Вервейна. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Карпинска за комментарием. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дома №13а по улице Лермонтова в Карпинске (Свердловская область) уже более десяти лет вынуждены обходиться без воды и отопления. Власти обещали подвести воду к дому еще в 2014 году, но до сих пор люди ходят за водой к ближайшей колонке. Об этом сообщили сами жильцы. «В агентстве недвижимости, через которое покупала квартиру, уверяли, что уже в 2014 году дом будет подключен к воде. Поэтому квартиру и купила. Мы даже ванную сделали и все подготовили к подключению дома к воде. А потом сроки перенесли на 2015 год, но и тогда воду не подключили. С тех пор подведение трубопровода только переносят и все на этом. дома все с водой, а мы в 2024 году вынуждены за водой до колонки ходить. При этом сама колонка не редко или не работает, или перемерзает зимой. Нет уже никаких сил терпеть это», — рассказала жительница дома Александра, передает «Вечерний Карпинск». Также люди жалуются на отсутствие отопления и проблему с выгребной ямой, которая уже сгнила. Отмечается, что несмотря на подготовку к подключению и неоднократные обращения жильцов в различные инстанции, в том числе прокуратуру, ситуация не изменилась. Власти говорят о нехватке бюджетных средств на строительство новых сетей, хотя проектно-сметная документация была разработана еще в 2019 году. Стоимость строительства трубопроводов оценивается почти в 2,4 миллиона рублей по ценам на второй квартал 2020 года. Планы на строительство сетей были исключены из бюджетных расходов в 2020 году, а по планам до 2025 года финансирование не предусмотрено. Жильцы надеются на помощь от нового управляющего Северного управленческого округа Александра Вервейна. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Карпинска за комментарием. Ответ ожидается.