03 октября 2024

На одной из рек в ЯНАО завершается навигация

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
До конца навигации будет выполнено еще три рейса
До конца навигации будет выполнено еще три рейса Фото:

В Пуровском районе ЯНАО на реке Пур с 6 октября завершается летняя навигация. Об этом в соцсети сообщили местные власти.

«Внимание! 6 октября завершается навигация на реке Пур», — сообщается в telegram-канале департамента транспорта районной мэрии.

До конца сезона катер «Ляд Айваседо» выполнит несколько рейсов по маршруту «Самбург-Уренгой-Самбург». Они запланированы 4 и 5 октября, а 6 октября рейс будет выполнен из Самбурга в Уренгой.

Летняя речная навигация стартовала в округе 5 июня. Перевозки пассажиров выполняли 14 судов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пуровском районе ЯНАО на реке Пур с 6 октября завершается летняя навигация. Об этом в соцсети сообщили местные власти. «Внимание! 6 октября завершается навигация на реке Пур», — сообщается в telegram-канале департамента транспорта районной мэрии. До конца сезона катер «Ляд Айваседо» выполнит несколько рейсов по маршруту «Самбург-Уренгой-Самбург». Они запланированы 4 и 5 октября, а 6 октября рейс будет выполнен из Самбурга в Уренгой. Летняя речная навигация стартовала в округе 5 июня. Перевозки пассажиров выполняли 14 судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...