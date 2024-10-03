На одной из рек в ЯНАО завершается навигация

До конца навигации будет выполнено еще три рейса
В Пуровском районе ЯНАО на реке Пур с 6 октября завершается летняя навигация. Об этом в соцсети сообщили местные власти.
«Внимание! 6 октября завершается навигация на реке Пур», — сообщается в telegram-канале департамента транспорта районной мэрии.
До конца сезона катер «Ляд Айваседо» выполнит несколько рейсов по маршруту «Самбург-Уренгой-Самбург». Они запланированы 4 и 5 октября, а 6 октября рейс будет выполнен из Самбурга в Уренгой.
Летняя речная навигация стартовала в округе 5 июня. Перевозки пассажиров выполняли 14 судов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!