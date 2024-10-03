Курганец предстанет перед судом после интимной связи с 15-летней девочкой

В Кургане 18-летний местный житель предстанет перед судом после того, как вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего курганца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста“. По данным следствия, обвиняемый вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. На данный момент следователь собрал достаточные доказательства, уголовное дело направлено в суд», — сообщили на сайте ведомства.
Уточняется, что преступление было выявлено после обращения потерпевшей в больницу. Во время следствия курганец признал свою вину и пояснил, что ему было известно о несовершеннолетии девушки.
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