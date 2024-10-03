03 октября 2024

Курганец предстанет перед судом после интимной связи с 15-летней девочкой

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Уголовное дело будет рассмотрено в суде Фото:

В Кургане 18-летний местный житель предстанет перед судом после того, как вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего курганца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста“. По данным следствия, обвиняемый вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. На данный момент следователь собрал достаточные доказательства, уголовное дело направлено в суд», — сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что преступление было выявлено после обращения потерпевшей в больницу. Во время следствия курганец признал свою вину и пояснил, что ему было известно о несовершеннолетии девушки.

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В Кургане 18-летний местный житель предстанет перед судом после того, как вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Курганской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего курганца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста“. По данным следствия, обвиняемый вступил в интимную связь с 15-летней девочкой. На данный момент следователь собрал достаточные доказательства, уголовное дело направлено в суд», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что преступление было выявлено после обращения потерпевшей в больницу. Во время следствия курганец признал свою вину и пояснил, что ему было известно о несовершеннолетии девушки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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