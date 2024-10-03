The Times: на Украине мобилизуют 200 тысяч солдат до конца 2024 года

04 октября 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Офицер заявил, что у ВСУ большие проблемы с призывом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине планируют мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца 2024 года. Об этом заявил украинский офицер. «На Украине планируется призыв еще 200 тысяч человек до конца года. У ВСУ большие проблемы с призывом из-за коррупции, плохого здоровья мобилизованных и нехватки кадров, поэтому удается привлечь лишь 20% от требуемого количества призывников. Под давлением необходимости мобилизовать 200 тысяч дополнительных солдат вербовщики прибегают к блокпостам, собирают людей с улиц и игнорируют льготы», — рассказал офицер британской газете The Times . Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что мобилизация на Украине демонстрирует тенденцию к снижению. Депутат также указал на резкое ухудшение ситуации после принятия закона об ужесточении мобилизации, обвинив власти страны в отсутствии необходимых мер, включая снижение призывного возраста. В Верховную раду внесен законопроект, который предусматривает штрафы для украинцев, не вставших на воинский учет до совершеннолетия, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине планируют мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца 2024 года. Об этом заявил украинский офицер. «На Украине планируется призыв еще 200 тысяч человек до конца года. У ВСУ большие проблемы с призывом из-за коррупции, плохого здоровья мобилизованных и нехватки кадров, поэтому удается привлечь лишь 20% от требуемого количества призывников. Под давлением необходимости мобилизовать 200 тысяч дополнительных солдат вербовщики прибегают к блокпостам, собирают людей с улиц и игнорируют льготы», — рассказал офицер британской газете The Times. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что мобилизация на Украине демонстрирует тенденцию к снижению. Депутат также указал на резкое ухудшение ситуации после принятия закона об ужесточении мобилизации, обвинив власти страны в отсутствии необходимых мер, включая снижение призывного возраста. В Верховную раду внесен законопроект, который предусматривает штрафы для украинцев, не вставших на воинский учет до совершеннолетия, пишет RT.