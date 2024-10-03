03 октября 2024

В Тюменскую область завезли коров без ветеринарных документов

© Служба новостей «URA.RU»
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Данные о животных не внесены в реестр ФГИС
Данные о животных не внесены в реестр ФГИС Фото:

В деревне Большое Сладковского района (Тюменская область) обнаружено три коровы, которые завезли в регион без ветеринарных сопроводительных документов. В территориальном Управлении Россельхознадзора сообщили, что животные поступили из Омской области.

«В адрес Управления Россельхознадзора поступила информация по факту ввоза из Омской области неидентифицированного крупного рогатого скота в количестве трех голов в деревне Большое Сладковского района Тюменской области. Ветеринарный сопроводительный документ на перевозку животных был оформлен на следующий день, после фактической перевозки животных, кроме того, ВСД не погашено», — сообщается на сайте ведомства.

Также установлено, что животные не внесены в реестр в компоненте ФГИС «ВетИС» «Хорриот». Владелец животных получил предостережение за выявленные нарушения.

Ранее в ведомстве поделились результатами работы в регионе по итогам девяти месяцев текущего года. Специалисты не пустили в Тюменскую область более 600 тонн ягод, овощей и другой сельхозпродукции, которую пытались ввезти без сопроводительных документов.

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В деревне Большое Сладковского района (Тюменская область) обнаружено три коровы, которые завезли в регион без ветеринарных сопроводительных документов. В территориальном Управлении Россельхознадзора сообщили, что животные поступили из Омской области. «В адрес Управления Россельхознадзора поступила информация по факту ввоза из Омской области неидентифицированного крупного рогатого скота в количестве трех голов в деревне Большое Сладковского района Тюменской области. Ветеринарный сопроводительный документ на перевозку животных был оформлен на следующий день, после фактической перевозки животных, кроме того, ВСД не погашено», — сообщается на сайте ведомства. Также установлено, что животные не внесены в реестр в компоненте ФГИС «ВетИС» «Хорриот». Владелец животных получил предостережение за выявленные нарушения. Ранее в ведомстве поделились результатами работы в регионе по итогам девяти месяцев текущего года. Специалисты не пустили в Тюменскую область более 600 тонн ягод, овощей и другой сельхозпродукции, которую пытались ввезти без сопроводительных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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