В Тюменскую область завезли коров без ветеринарных документов

В деревне Большое Сладковского района (Тюменская область) обнаружено три коровы, которые завезли в регион без ветеринарных сопроводительных документов. В территориальном Управлении Россельхознадзора сообщили, что животные поступили из Омской области.
«В адрес Управления Россельхознадзора поступила информация по факту ввоза из Омской области неидентифицированного крупного рогатого скота в количестве трех голов в деревне Большое Сладковского района Тюменской области. Ветеринарный сопроводительный документ на перевозку животных был оформлен на следующий день, после фактической перевозки животных, кроме того, ВСД не погашено», — сообщается на сайте ведомства.
Также установлено, что животные не внесены в реестр в компоненте ФГИС «ВетИС» «Хорриот». Владелец животных получил предостережение за выявленные нарушения.
Ранее в ведомстве поделились результатами работы в регионе по итогам девяти месяцев текущего года. Специалисты не пустили в Тюменскую область более 600 тонн ягод, овощей и другой сельхозпродукции, которую пытались ввезти без сопроводительных документов.
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