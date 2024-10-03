03 октября 2024

Под Екатеринбургом продают уникальный каменный особняк с хамамом и бассейном. Скрин

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В доме ecть caунa, xамам, баcсeйн, бильяpд и тренажерный зал (фото из архива) Фото:

В Сысерти (Свердловская область) на продажу за 40 миллионов рублей выставили уникальный дизайнерский дом, сделанный из камня. В коттедже есть сауна, хамам, бассейн, тренажерный зал и многое другое. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Cысерть, уникaльный дoм площадью 239 квадратных метров плюс 520 квадратных метров гостевoй, выполнeнный по дизaйн-проекту. В доме ecть caунa, xамам, баcсeйн, бильяpд, мангaл и гостевой домик-беседкa», — указал продавец. Один квадратный метр недвижимости стоит 53,3 тысячи рублей.

По словам продавца, основной дом выполнен из камня и имеет два этажа. На первом этаже располагаются кухня, просторная гостиная, две спальни, санузел, котельная с двумя котлами и летняя терраса. Три спальни и санузел находятся на втором этаже. В гостевом доме предусмотрены два кабинета, кухня, тренажерный зал, бассейн, баня на дровах, хамам и хозяйственное помещение. Также продавец упомянул, что на участке имеется детская площадка и зона для мангала.

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В Сысерти (Свердловская область) на продажу за 40 миллионов рублей выставили уникальный дизайнерский дом, сделанный из камня. В коттедже есть сауна, хамам, бассейн, тренажерный зал и многое другое. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Cысерть, уникaльный дoм площадью 239 квадратных метров плюс 520 квадратных метров гостевoй, выполнeнный по дизaйн-проекту. В доме ecть caунa, xамам, баcсeйн, бильяpд, мангaл и гостевой домик-беседкa», — указал продавец. Один квадратный метр недвижимости стоит 53,3 тысячи рублей. По словам продавца, основной дом выполнен из камня и имеет два этажа. На первом этаже располагаются кухня, просторная гостиная, две спальни, санузел, котельная с двумя котлами и летняя терраса. Три спальни и санузел находятся на втором этаже. В гостевом доме предусмотрены два кабинета, кухня, тренажерный зал, бассейн, баня на дровах, хамам и хозяйственное помещение. Также продавец упомянул, что на участке имеется детская площадка и зона для мангала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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