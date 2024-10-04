Reuters: Сырский отдал первые приказы ВСУ после потери Угледара

04 октября 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

Сырский приказал укрепить оборону на востоке Донецкой области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на следующий день после потери Угледара заявил, что отдал приказ об укреплении обороны. Об этом сообщает агентство Reuters. «За время работы в бригаде я принял ряд решений. Они направлены на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», — приводит Reuters заявление Сырского. Главком ВСУ также сообщил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады. По его словам, группа военных действует на Покровском направлении, где ведется интенсивное наступление российской армии. Издание отмечает, что российские войска неуклонно продвигаются вперед на различных участках на востоке Украины, несмотря на действия Киева в Курской области. Украинские власти же надеялись, что это замедлит продвижение армии РФ. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что во время наступления российских бойцов на Угледар, главком ВСУ «пропал». По ее словам, Сырский в тот момент прятался на своей даче в Харьковской области, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на следующий день после потери Угледара заявил, что отдал приказ об укреплении обороны. Об этом сообщает агентство Reuters. «За время работы в бригаде я принял ряд решений. Они направлены на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны», — приводит Reuters заявление Сырского. Главком ВСУ также сообщил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта» в составе 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады. По его словам, группа военных действует на Покровском направлении, где ведется интенсивное наступление российской армии. Издание отмечает, что российские войска неуклонно продвигаются вперед на различных участках на востоке Украины, несмотря на действия Киева в Курской области. Украинские власти же надеялись, что это замедлит продвижение армии РФ. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что во время наступления российских бойцов на Угледар, главком ВСУ «пропал». По ее словам, Сырский в тот момент прятался на своей даче в Харьковской области, пишет RT.