03 октября 2024

В ХМАО на несколько дней накроет снег с дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха в городах округа опустится чуть ниже 0 градусов
Температура воздуха в городах округа опустится чуть ниже 0 градусов Фото:

В Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и Мегионе с 7 по 9 октября синоптики обещают осадки в виде снега с дождем. Об этом сообщается на сайте сервиса о погоде Gismeteo.

«В Сургуте, Нижневартовске, Мегионе и Нефтеюганске 7, 8, 9 октября прогнозируются пасмурная погода. Ожидаются осадки в виде снега с дождем», — сообщается на сайте сервиса.

Температура воздух в эти дни в городах составит от -1 градуса ночью до +5 градусов днем. Ветер будет дуть со скоростью 9 — 11 метров в секунду.

В Ханты-Мансийске дождь и снег прогнозируются 7 и 9 октября, а в Урае — 7 и 8 октября. Температура воздуха будет в течение суток колебаться от 0 до +7 градусов. Ветер в столице Югры составит 7-12 метров в секунду, а в Урае усилится до 14 м/с.

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В Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске и Мегионе с 7 по 9 октября синоптики обещают осадки в виде снега с дождем. Об этом сообщается на сайте сервиса о погоде Gismeteo. «В Сургуте, Нижневартовске, Мегионе и Нефтеюганске 7, 8, 9 октября прогнозируются пасмурная погода. Ожидаются осадки в виде снега с дождем», — сообщается на сайте сервиса. Температура воздух в эти дни в городах составит от -1 градуса ночью до +5 градусов днем. Ветер будет дуть со скоростью 9 — 11 метров в секунду. В Ханты-Мансийске дождь и снег прогнозируются 7 и 9 октября, а в Урае — 7 и 8 октября. Температура воздуха будет в течение суток колебаться от 0 до +7 градусов. Ветер в столице Югры составит 7-12 метров в секунду, а в Урае усилится до 14 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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