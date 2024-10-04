Врач назвала позы, в которых категорически нельзя спать ночью

Терапевт Бурнацкая: позы, в которых мы спим, влияют на внутренние органы

04 октября 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Сон на правом боку способствует риску рефлюкса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поза, в которой спит человек, является отражением его психического и физического состояния. Позиции могут влиять на состояние внутренних органов. Например, сон на животе может создать дополнительное давление на шейный отдел позвоночника и вызвать немало проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая. «Сон на животе хотя и может быть комфортным, создает дополнительное давление на шейный отдел позвоночника, что может вызвать нарушения осанки и болевой синдром. С другой стороны, сон на левом боку способствует улучшению работы пищеварительной системы и помогает при изжоге», — рассказала Бурнацкая в интервью Life.ru . Она отметила, что сон на правом боку может привести к риску рефлюкса. Терапевт отметила, что самая оптимальная поза — сон на спине. В этой позиции нагрузка распределяется по позвоночнику равномерно. А это благотворно влияет на работу дыхательной системы. Однако стоит учитывать, что сон на спине может привести к храпу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поза, в которой спит человек, является отражением его психического и физического состояния. Позиции могут влиять на состояние внутренних органов. Например, сон на животе может создать дополнительное давление на шейный отдел позвоночника и вызвать немало проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая. «Сон на животе хотя и может быть комфортным, создает дополнительное давление на шейный отдел позвоночника, что может вызвать нарушения осанки и болевой синдром. С другой стороны, сон на левом боку способствует улучшению работы пищеварительной системы и помогает при изжоге», — рассказала Бурнацкая в интервью Life.ru. Она отметила, что сон на правом боку может привести к риску рефлюкса. Терапевт отметила, что самая оптимальная поза — сон на спине. В этой позиции нагрузка распределяется по позвоночнику равномерно. А это благотворно влияет на работу дыхательной системы. Однако стоит учитывать, что сон на спине может привести к храпу.