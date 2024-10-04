В Госдуме хотят ввести налог на бездетность

Генерал Гурулев поддержал идею о введении налога на бездетность

04 октября 2024 в 08:56 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев понимает, что на него польется волна критики за идею о введении налога на бездетность, но ему «фиолетово» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что в России следует вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена СССР. Он осознает, что после данного заявления на него обрушится волна критики, однако добавил, что «ему фиолетово». «Да [хотелось бы ввести налог на бездетность]. Но я не то, что предлагаю — я хотел бы, чтобы это было. <…> Конечно, будут лупить [меня за идею]. А как же? Либералы первые. Со свистом. Да мне фиолетово. Вот оно есть как есть. Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно. <…> Вот это главное, наверное, если ты настоящий мужик, — твой род, который ты на этой земле оставил», — заявил Андрей Гурулев в разговоре с телеканалом «Царьград». В разговоре с журналистами он подчеркнул, что деньги с налога можно отправить на модернизацию детских домов в России. Парламентарий также высказался о своем отношении к идеологии чайлдфри (осознанного отказа от детей), которую в Совфеде недавно предложили запретить. Гурулев подчеркнул, что полностью поддерживает данную инициативу Совета Федерации. Кроме того, он считает необходимым ввести в России цензуру в период военного времени. Во времена СССР бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в октябре, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В сентябре председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предлагала запретить идеологию на законодательном уровне. В Госдуме также обсуждаются и готовятся законопроекты о запрете абортов в частных клиниках. На днях на телеканале «Спас» в программе «Прямая линия жизни» высказали мнение, что женщины не должны совершать аборт после изнасилования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что в России следует вернуть налог на бездетность по аналогии с тем, который действовал во времена СССР. Он осознает, что после данного заявления на него обрушится волна критики, однако добавил, что «ему фиолетово». «Да [хотелось бы ввести налог на бездетность]. Но я не то, что предлагаю — я хотел бы, чтобы это было. <…> Конечно, будут лупить [меня за идею]. А как же? Либералы первые. Со свистом. Да мне фиолетово. Вот оно есть как есть. Что от мужика в этой жизни остается? Вот тебя завтра вперед ногами понесли, что осталось? Первое — имя, второе — дети. Все остальное вообще никому не интересно. <…> Вот это главное, наверное, если ты настоящий мужик, — твой род, который ты на этой земле оставил», — заявил Андрей Гурулев в разговоре с телеканалом «Царьград». В разговоре с журналистами он подчеркнул, что деньги с налога можно отправить на модернизацию детских домов в России. Парламентарий также высказался о своем отношении к идеологии чайлдфри (осознанного отказа от детей), которую в Совфеде недавно предложили запретить. Гурулев подчеркнул, что полностью поддерживает данную инициативу Совета Федерации. Кроме того, он считает необходимым ввести в России цензуру в период военного времени. Во времена СССР бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в октябре, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В сентябре председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предлагала запретить идеологию на законодательном уровне. В Госдуме также обсуждаются и готовятся законопроекты о запрете абортов в частных клиниках. На днях на телеканале «Спас» в программе «Прямая линия жизни» высказали мнение, что женщины не должны совершать аборт после изнасилования.