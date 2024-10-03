На православном телеканале призвали не делать аборты после изнасилований

03 октября 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

По словам ведущей программы на «Спасе», женщины, делающие аборт после изнасилования, становятся преступницами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На телеканале «Спас» в программе «Прямая линия жизни» высказали мнение, что женщины не должны совершать аборт после изнасилования. Те, кто это делают, становятся преступницами, не меньшими, чем сами насильники, считает ведущая. «Ведь несмотря на то, что [ребенок] появился не в результате взаимной любви, ребенок в утробе — живой человек. Если будущая мама прерывает беременность, то по сути тоже становится преступницей, совсем не меньшей, чем человек, который совершил насилие», — заявила ведущая программы. В выпуске участвовала психолог Людмила Подольская, которая консультирует женщин, забеременевших в результате изнасилования. Она отговаривает своих пациенток от абортов и помогает тем, кто уже сделал прерывание. Ведущая подчеркнула, что женщины, прошедшие через изнасилование и решившие оставить ребенка, «обязательно обретут помощь». Ранее пресс-служба РПЦ заявила, что в России более 500 частных клиник отказались от совершения абортов после инициативы патриарха Московского и всея Руси Кирилла об их ограничении. Отмечается, что это 18% от всех клиник, имеющих лицензию на проведение операции по прерыванию беременности. Президент России Владимир Путин заявлял, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно. Агрессивные попытки запретить процедуру он сравнил с антиалкогольной кампанией, которая своими запретами привела лишь к жертвам и употреблению суррогата. Комитет Госдумы также высказывался по этой теме. Он выступил против запрета абортов в частных клиниках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На телеканале «Спас» в программе «Прямая линия жизни» высказали мнение, что женщины не должны совершать аборт после изнасилования. Те, кто это делают, становятся преступницами, не меньшими, чем сами насильники, считает ведущая. «Ведь несмотря на то, что [ребенок] появился не в результате взаимной любви, ребенок в утробе — живой человек. Если будущая мама прерывает беременность, то по сути тоже становится преступницей, совсем не меньшей, чем человек, который совершил насилие», — заявила ведущая программы. В выпуске участвовала психолог Людмила Подольская, которая консультирует женщин, забеременевших в результате изнасилования. Она отговаривает своих пациенток от абортов и помогает тем, кто уже сделал прерывание. Ведущая подчеркнула, что женщины, прошедшие через изнасилование и решившие оставить ребенка, «обязательно обретут помощь». Ранее пресс-служба РПЦ заявила, что в России более 500 частных клиник отказались от совершения абортов после инициативы патриарха Московского и всея Руси Кирилла об их ограничении. Отмечается, что это 18% от всех клиник, имеющих лицензию на проведение операции по прерыванию беременности. Президент России Владимир Путин заявлял, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно. Агрессивные попытки запретить процедуру он сравнил с антиалкогольной кампанией, которая своими запретами привела лишь к жертвам и употреблению суррогата. Комитет Госдумы также высказывался по этой теме. Он выступил против запрета абортов в частных клиниках.