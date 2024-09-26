Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в октябре

Володин: законопроект о запрете пропаганды чайлдфри будет рассмотрен в октябре
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в следующем месяце Фото:

Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (осознанный отказ от рождения детей — прим. URA.RU) в октябре. Об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в октябре», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна запретить пропаганду чайлдфри на законодательном уровне. Так, 25 сентября в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, предусматривающий минимальные штрафы в размере 50 тысяч рублей. Для юридических лиц размер наказания может достигать до миллиона рублей. По словам юристов, законопроект противоречит Конституции, признающей идеологическое многообразие, и в случае принятия несет много рисков, передает «Национальная служба новостей».

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Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (осознанный отказ от рождения детей — прим. URA.RU) в октябре. Об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Володин. «Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в октябре», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости. Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна запретить пропаганду чайлдфри на законодательном уровне. Так, 25 сентября в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, предусматривающий минимальные штрафы в размере 50 тысяч рублей. Для юридических лиц размер наказания может достигать до миллиона рублей. По словам юристов, законопроект противоречит Конституции, признающей идеологическое многообразие, и в случае принятия несет много рисков, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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