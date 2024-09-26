Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в октябре

Госдума рассмотрит законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри (осознанный отказ от рождения детей — прим. URA.RU) в октябре. Об этом заявил депутат Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри планируется рассмотреть в октябре», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна запретить пропаганду чайлдфри на законодательном уровне. Так, 25 сентября в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, предусматривающий минимальные штрафы в размере 50 тысяч рублей. Для юридических лиц размер наказания может достигать до миллиона рублей. По словам юристов, законопроект противоречит Конституции, признающей идеологическое многообразие, и в случае принятия несет много рисков, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.