Челябинский зоопарк перешел на зимний график работы

04 октября 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Контактный зоопарк будет работать только в определенные дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С наступлением холодов Челябинский зоопарк перешел на зимний режим работы. Посетители смогут посещать основную территорию по новому расписанию, а детский контактный зоопарк будет работать только в определенные дни, сообщили 4 октября в пресс-службе управления культуры Челябинска. «Челябинский зоопарк перешел на зимний режим работы.Основная территория будет открыта с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 18:00», — говорится в сообщении. Время для осмотра экспозиций продлевается на один час после окончания входа — до 19:00. Для любителей близкого общения с животными детский контактный зоопарк будет доступен с 11:00 до 16:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни, при условии, что температура воздуха будет не ниже -10 градусов без осадков и ветра. Уточняется, что кассы будут закрываться за 30 минут до окончания работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С наступлением холодов Челябинский зоопарк перешел на зимний режим работы. Посетители смогут посещать основную территорию по новому расписанию, а детский контактный зоопарк будет работать только в определенные дни, сообщили 4 октября в пресс-службе управления культуры Челябинска. «Челябинский зоопарк перешел на зимний режим работы.Основная территория будет открыта с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 18:00», — говорится в сообщении. Время для осмотра экспозиций продлевается на один час после окончания входа — до 19:00. Для любителей близкого общения с животными детский контактный зоопарк будет доступен с 11:00 до 16:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни, при условии, что температура воздуха будет не ниже -10 градусов без осадков и ветра. Уточняется, что кассы будут закрываться за 30 минут до окончания работы.