03 октября 2024

Челябинский зоопарк перешел на зимний график работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты городской думы в Челябинском зоопарке. Челябинск, зоопарк
Контактный зоопарк будет работать только в определенные дни Фото:

С наступлением холодов Челябинский зоопарк перешел на зимний режим работы. Посетители смогут посещать основную территорию по новому расписанию, а детский контактный зоопарк будет работать только в определенные дни, сообщили 4 октября в пресс-службе управления культуры Челябинска.

«Челябинский зоопарк перешел на зимний режим работы.Основная территория будет открыта с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 18:00», — говорится в сообщении. Время для осмотра экспозиций продлевается на один час после окончания входа — до 19:00.

Для любителей близкого общения с животными детский контактный зоопарк будет доступен с 11:00 до 16:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни, при условии, что температура воздуха будет не ниже -10 градусов без осадков и ветра. Уточняется, что кассы будут закрываться за 30 минут до окончания работы.

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С наступлением холодов Челябинский зоопарк перешел на зимний режим работы. Посетители смогут посещать основную территорию по новому расписанию, а детский контактный зоопарк будет работать только в определенные дни, сообщили 4 октября в пресс-службе управления культуры Челябинска. «Челябинский зоопарк перешел на зимний режим работы.Основная территория будет открыта с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 10:00 до 18:00», — говорится в сообщении. Время для осмотра экспозиций продлевается на один час после окончания входа — до 19:00. Для любителей близкого общения с животными детский контактный зоопарк будет доступен с 11:00 до 16:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни, при условии, что температура воздуха будет не ниже -10 градусов без осадков и ветра. Уточняется, что кассы будут закрываться за 30 минут до окончания работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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